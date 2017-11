Frühjahrsputz mal anders

Dunkle Farben hatten wir während des Winters genug, die grauen Tage satt. Sonne muss her, und zwar schnell. Damit die gute Laune steigt, wird die Wohnung in ein Meer aus frischen Farben und bunten Blumen verwandelt – und das mit wenig finanziellem Aufwand.Sicher, wer Geld für eine neue Einrichtung ausgeben möchte, kann das gerne tun. Wenn man an Frühling denkt, dann spielen da vor allem Tulpen, Sonnenschein und bunte Farben eine Rolle. Zuerst entscheidet man sich, ob es eher knallig oder pastellfarben werden soll. Diese Wahl kann nach Zimmer stattfinden oder für die ganze Wohnung gelten. Mutige vermischen beides.Die wohl einfachste Variante sind frische Blumen und Pflanzen, die auf dem Tisch oder Regal einen Platz finden. Klassisch in einer Vase, etwas retro in einem Einmachglas oder einer Flasche (dazu zählen auch gebrauchte Smoothie-Glasflaschen). Schon das Glas kann bemalt, beklebt oder besprüht werden. Es sollte nur daran gedacht werden, dass sich die Verschönerung bei möglichem Wasserkontakt nicht auflöst oder verschmiert.Mobiliar kann mit Farbe ebenfalls verschönert werden: Alte Holzstühle können einen pastellfarbenen Anstrich bekommen, genau wie kleine Kommoden, Regale oder Tische. Wer es bunt mag, kann auch die Stühle in unterschiedlichen Farben streichen. Bunte Bilderrahmen an den Wänden setzen Akzente.Bastelfreudige können den Frühling auch auf eine besondere Weise begrüßen: Wie wäre es, wenn Sie einfach Pompoms basteln? Böse Zungen behaupten, das seien nur Staubfänger. Sicher. Aber die kleine Porzellanfigur auf dem Fernseher ebenfalls.Wer Nähkenntnisse hat, kann neue Kissenhüllen und Tischdecken nähen, Notizbüchern kann mit alten Kalenderblättern neues Leben eingehaucht werden. Dazu einfach die Bücher mit den entsprechenden Blättern einbinden.Experimentierfreudige streichen gleich eine ganze Wand in Ihrer auserwählten Farbe. Beim Dekorieren und Umgestalten sollte jedoch beachtet werden, dass das Zimmer farblich nicht überladen wird und dann bedrückend wirkt (hier ein Artikel zum Thema Farblehre: www.infranken.de/sv/wohnen/wohn-trends/Rot-Blau-oder-doch-lieber-Gruen;art155591,1450060 ). Schließlich soll die Umgestaltung sich positiv auf Sie auswirken.