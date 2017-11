Fenster nach Maß

Fenster sind für viele Haus- und Wohnungsbesitzer eine Selbstverständlichkeit - sie lassen Licht und Luft herein und sorgen für Sicherheit, Komfort und schützen die Hausbewohner vor Wind und Wetter. Dass aber sage und schreibe 95 Prozent aller in Deutschland produzierten Fenster individuell nach Kundenwunsch und passend zur jeweiligen Raumsituation gefertigt werden, weiß kaum jemand. "Die Fenster- und Fassadenbranche ist darauf spezialisiert, jede mögliche Art und Form von Fenstern, Haustüren und Fassadenelementen herzustellen. So abwechslungsreich wie die heutige Architektur ist auch der moderne Fensterbau", erklärt Ulrich Tschorn, Geschäftsführer des Verbandes Fenster + Fassade (VFF).



Individualität durch technisches Know-how

Ein durchschnittliches Fenster besteht bei einer einfachen Ausführung mit Blendrahmen, Flügel, Verglasung, Glasleisten, Beschlägen, Schrauben und weiteren Zubehörteilen bereits aus rund 60 Einzelteilen, die alle miteinander perfekt harmonieren müssen. Nur fünf Prozent aller Fenster in Deutschland werden fertig zum Kauf angeboten: Gefragt sind individuelle, zu Haus oder Wohnung passende Maße, Aufteilungen und Ausstattungen, die extra angefertigt werden müssen. "Übersetzt heißt das: Man geht nicht in den Laden, um ein fertiges Fenster zu kaufen, sondern man bestellt es und es wird den eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen entsprechend mit viel technischem Know-how gefertigt. Das gilt sowohl für den modernen Haus- und Wohnungsbau als auch für Modernisierungsmaßnahmen bis hin zum Denkmalschutz, bei dem häufig Fenster mit Sprossen eingesetzt werden", so Tschorn.



Mannigfaltige Möglichkeiten in Form und Farbe

Das einheitliche Aussehen früherer Zeiten ist längst passé: Heute werden Gebäude von Jahr zu Jahr schicker und einzigartiger. Während Fenster früher eher einen Schießscharten ähnlichen Charakter hatten, sind heute lichtdurchflutete Räume und dementsprechend hohe Glasanteile gefragt. "Die Möglichkeiten, die der Fensterbauer anbietet, sind dabei wirklich mannigfaltig", bekräftigt Tschorn. Bodentiefe Fenster sind ebenso machbar, wie Ganzglasecken, große Hebe-Schiebe-Türen, einzigartige Rundfenster mit kleinen oder großen Durchmessern, Schrägelemente im Dach oder auch der klassische Wintergarten, der heute in vielen Farben und Formen daherkommt.

"Apropos Farben: Nicht nur die Formgebung lässt sich nach den eigenen Bedürfnissen bestimmen, auch farbige Akzente sind bei Fenstern und Fassaden gefragt", erklärt der VFF-Geschäftsführer.

Angefertigt werden können heute Fenster und Türen aus unterschiedlichen Materialien und mit reizvollen Oberflächen. Fenster und Türen aus Kunststoff, Holz und Metall oder Kombinationen aus den verschiedenen Materialien - fast alles ist machbar.