Farbentrends für Ihre Wohnung

Ihre Wohnung braucht mal wieder einen neuen Anstrich? Gut. Wir haben ein paar Farbtrends zusammengesucht, die sich in diesem Jahr an den Wänden finden wird.Blau scheint das neue Schwarz zu sein. Es kommt daher in ganz verschiedenen Nuancen. Je nachdem lässt es sich auch einsetzen. Besonders gut wirkt auch die Kombination mit Grün, die ebenfalls trendig ist.Die Farbe Grau ist ein Alleskönnen und noch dazu vielseitig einsetzbar. Ob dunkel oder hell – zu ihr kann man fast jede andere Farbe kombinieren. So lässt sich ein cleaner und schicker Stil gut umsetzen. Da die Farbe eher neutral ist, kann man bei den Möbeln zu etwas mehr Farbe greifen.Diese Farbe ist nicht jedermanns Sache, da sie doch dunkel und matt ist. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, statt Wände damit zu streichen ein paar Möbel oder Accessoires in dieser Farbe zu wählen. In Kombination mit Grau wirkt Pflaume auch edel.Kräftig sind diese beiden Farbtöne, selbst in ihren Nuancen. Deswegen gehen Sie vorsichtig mit Ihnen um. Ein ganzes Zimmer in knallrot wirkt schnell erdrückend. Lieber nur eine Wand in der Trendfarbe streichen – und dann eventuell mit einem weißen Rand. Für ein Schlafzimmer ist die Farbe nicht geeignet, da sie nicht beruhigend wirkt.Feminin und zart, so wirkt Rosé. Dieser Farbton lässt sich gut mit Pflaume kombinieren, aber auch mit Grau kommt sie zur Wirkung. Wem diese Farbe zu mädchenhaft ist, kann vielleicht dünne Vorhänge oder Kissen in das Raumkonzept integrieren.Wer zu viel Farbe an den Wänden mag, kann auch 2017 wieder zu Naturtönen greifen. Beim Skandinavischen Trend werden diese Farben beispielsweise verwendet, darunter Grau, Weiß und Beige. Passt gut zum minimalistischen Konzept.Wie Farben wirken und worauf man achten sollte, finden Sie hier