Ein Sessel zum Entspannen

Mit der Weihnachtszeit ziehen auch wieder die gemütlichen Stunden daheim ein. Ein bisschen Gebäck, eine große Tasse Tee und ein gemütlicher Sessel dürfen da nicht fehlen. Doch bei dieser großen Auswahl an Sesseln ist die Frage, welche zum Relaxen geeignet sind. Klein und eher ausgefallen oder doch lieber groß und massiv?Der Ohrensessel ist wohl einer der bekanntesten Sesselarten. Ausgestattet mit zwei „Ohren“, ist er besonders bequem und bietet dem Kopf eine Stütze, sollten Sie doch einmal ein kleines Nickerchen wagen. Der Klassiker ist vielseitig einsetzbar und bestimmt ein Hingucker. Außerdem lässt er sich an verschiedene Einrichtungsstile anpassen.Cocktail- und Clubsessel sind hingegen etwas niedriger, die Rückenlehne reicht also nicht so weit nach oben. Daneben gibt es auch noch „richtige“ Relax-Sessel, die mechanisch verstellbar sind. Sie lassen sich zurückschwingen, sodass Sie teilweise sogar eine gerade Liegefläche haben.Mittlerweile hat man ganz unterschiedliche Möglichkeiten bei Farbe und Material des Bezuges. Muster oder unifarben, Leder oder Samt, Velours oder Brokat – Sie haben die Wahl.Bevor Sie sich einen Sessel zulegen, sollten Sie den genauen Platz und die Höhe abmessen. Überlegen Sie auch, ob ein massiver oder ein eher schmalerer Sessel besser in das Gesamtkonzept des Raumes passt. Soll der Blick beispielsweise sofort auf den Sessel fallen oder dieser eher in den Raum integriert werden?Wie ein Sessel aussieht, hängt auch von seiner Funktion ab. Wollen Sie nur kurz darin verweilen oder doch länger darin sitzen? Möchten Sie ihren Kopf anlehnen können oder nicht? Soll der Sessel der Entspannung dienen oder lediglich das Mittel zum Zweck sein?Gerade diejenigen, die entspannen wollen, greifen wahrscheinlich zu einem Modell mit langer Rückenlehne.Sessel ist nicht gleich Sessel. Es gibt Modelle, die wippen oder fest stehen. Dann gibt es Varianten, deren Lehnen sich verstellen lassen. Auch haben Sie die Möglichkeit, gleich noch einen Fußhocker zu kaufen, damit der Aufenthalt im Sessel noch bequemer wird.Sitzen Sie vor dem Kauf auf jeden Fall Probe und probieren Sie alle Funktionen aus, die der Sessel zu bieten hat. Außerdem können Sie so schauen, ob der Sessel für Ihre Größe passend ist.Besuchen Sie unseren Partner Möbel Pilipp in Bamberg, Bindlach und Bayreuth. Hier finden Sie bestimmt den geeigneten Relax-Sessel oder ein anderes Möbelstück. Zudem gibt es bei Pilipp einen Weihnachtsmarkt , bei dem Sie noch die passende Dekoration für gemütliche Stunden kaufen können.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.moebel-pilipp.de/