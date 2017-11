Der Dschungel im Haus

Wie man sich ein eigenes Dschungel-Paradies im Garten schafft, war hier bereits Thema. Doch wie sieht es eigentlich im Winter aus? Kann man sich solch eine Oase nicht auch ins Haus holen?Längere Nächte und somit Dunkelheit – darauf darf man sich langsam einstellen. Die Tage werden schließlich immer kürzer. Bald ist es vorbei mit dem allabendlichen Plausch auf der Terrasse, dem gemütlichen Beisammensein unter dem Sternenhimmel und den lauen Temperaturen. Zeit also, sich den Garten nach innen zu holen.Bevor Sie Pflanzen kaufen, sollte klar sein, ob Ihr Wintergarten beheizt wird oder nicht, denn die Gewächse haben unterschiedliche Wachstumsbedingungen.Wer sich das Urlaubs- und Dschungelflair ins Haus holen möchte, der setzt auf Palmen. Diese Pflanzen gibt es in mannigfaltigen Ausführungen, mit verschiedenen Blättern und in diversen Größen.Für einen beheizten Wintergarten eigenen sich daher beispielsweise die Areca-Palmen oder die Kokospalmen. Die Yucca-Palme hingegen ist etwas für den kühlen Wintergarten. Achten Sie bei der Anschaffung auch auf das benötigte Licht für die Pflanzen. Die meisten brauchen einen hellen Standort.Palmen sollten regelmäßig gegossen werden, jedoch nicht im Wasser stehen. Auch die Blätter müssen eventuell mit Wasser besprüht werden. Für den Topf gibt es spezielle Palmenerde, die Luft durchlässt und außerdem das Wasser speichert.Da der Wintergarten vollständig geschlossen ist, muss man bei der Anschaffung der Möbel nicht darauf achten, dass sie Regen und anderen Wettereinflüssen standhalten. Allerdings ist hier die Sonneneinstrahlung zu beachten, die manche Materialien spröde macht oder ausbleicht.Richtige Urlaubsstimmung lassen ein Strandkorb oder ein Liegestuhl aufkommen. Diesen kann man sich im Sommer vielleicht sogar nach draußen stellen. Möbel aus Rattan sind sehr beliebt. Die Flechtmöbel wirken besonders gemütlich. Auch Teakholz wird öfter verwendet, aber auch Metall oder Bambus werden gewählt.Ästhetisch wirkt es, wenn die Möbel zusammenpassen. Helles Mobiliar lässt den Wintergarten freundlicher erscheinen.Neben den Möbeln kann beispielsweise auch ein Zimmerbrunnen Einzug in den Wintergarten finden. Viele Kissen schaffen Gemütlichkeit, Lichterketten und Lampen mit warmem Licht tun ihr Übriges.Strandkörbe und eine erlesene Auswahl an Gartenmöbeln finden Sie bei unserem Partner Möbel Pilipp in Bamberg, Bayreuth und Ansbach.Bis zum 10. September läuft noch das große Sommer-Dschungel-Festival bei Möbel Pilipp. Wem die beiden Disziplinen Affenhüpfen und Schnitzeljagd noch fehlen, der kann diese noch am Samstag absolvieren – und somit an der Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es einen 200 Euro-Gutschein für den Serengeti-Park in Hodenhagen (1. Platz), zwei Gutscheine in einer Höhe von 150 Euro für das Tropical Island in Berlin (2. Plätze) und drei 100 Euro-Gutscheine für Möbel Pilipp (3. Plätze).Weitere Informationen finden Sie hier http://www.moebel-pilipp.de/aktuelles/sommer-dschungel-festival.