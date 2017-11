Ein Adventskranz gehört für viele zur Vorweihnachtszeit dazu. Die Kerzen, die warmes und gemütliches Licht spenden, verschönern das Warten auf Heiligabend. Dabei gibt es mittlerweile ganz verschiedene Möglichkeiten in der Gestaltung. Wir haben ein paar Tipps.Johann Hinrich Wichern war derjenige, der den Adventskranz im 19. Jahrhundert erfunden hat – und zwar für Kinder, die so die Tage bis zum Heiligen Abend visualisiert bekamen. Vier große Kerzen symbolisierten die Adventssonntage, kleinere Kerzen die Tage bis zu Weihnachten. Diese wurden beim ersten Adventskranz auf einem Holzrad befestigt.Der Adventskranz hat ursprünglich eine christliche Bedeutung: Das Licht steht für Jesus („Ich bin das Licht der Welt.“), die roten Kerzen für Gottes Liebe zu uns Menschen. Die Farbe Grün steht für Hoffnung und somit auch das Leben, da Jesus der Retter der Welt ist.Der klassische Adventskranz ist rund und hat vier Kerzen, für jeden Adventssonntag eine. Wie man einen Kranz selbst bindet – hier finden Sie eine Anleitung. Mittlerweile gibt es jedoch auch andere Möglichkeiten. Auf einem schönen, silber- oder goldfarbenen Tablett kann man vier Kerzen oder Teelichter arrangieren. Den Rest des Tellers füllt man mit Reisig, kleinen Tannenzapfen, gebastelten Sternen und goldenem Feenstaub.Wer kein Grünzeug mag, kann auch auf verschieden große Christbaumkugeln zurückgreifen und diese als Dekoration um die Kerzen verwenden. Tiere aus Styropor sind ebenso möglich. Ausgefallen sind Blumen aus Servietten, die dann als Kranz gelegt werden. Hierbei werden jedoch durchsichtige Teelichtgläser verwendet, da so die Gefahr des Anbrennens minimiert wird.Wenn Sie Kinder haben, sollten Sie immer darauf achten, dass offenes Feuer außer Reichweite steht. Es ist besser, wenn Sie auf eine batteriebetriebene Lichterkette oder LED-Kerzen für Ihren Kranz zurückgreifen.Klassisch stellt man den Adventskranz auf den Tisch im Wohnzimmer oder im Esszimmer. Aber auch auf dem Sideboard ist ein guter Platz. Sollten Sie Kerzen verwenden, dann ist es wichtig darauf zu achten, dass nichts in der Nähe steht, was brennen könnte.Wer einen Kranz mit elektrischen Lichtern bastelt, kann diesen auch an die Wand oder an eine Tür hängen. Zudem besteht keine Gefahr für Kinder, dass diese aus Versehen in die Flammen greifen.Wem noch der passende Adventskranz fehlt, bekommt hier ein paar Anregungen.