Den Richtigen finden

Früher kannte man die fünf in der Stadt, auf die man sich verlassen konnte. Die Rede ist vom Handwerker für alle Fälle. Heute ist nicht nur die Auswahl viel, viel größer dank Internet, auch die Gefahr, auf einen unzuverlässigen, nicht gut ausgebildeten und überteuerten Vertreter seiner Zunft hereinzufallen, ist damit gestiegen. Denn das billigste sei nicht automatisch das beste Angebot, betont Wolfgang Rink von der Handwerkskammer Berlin. Er rät etwa: "Um die Anfahrtskosten in Grenzen zu halten, ist es ratsam, eine Firma in der Nähe zu suchen."

So sollte man mehrere Angebote einholen. "Zwei bis fünf sollte man schon anfordern, wenn es ein größeres Projekt ist", rät Rink. Doch Kostenvoranschläge sind nicht immer gratis. "Kunden sollten unbedingt vorher fragen, ob und wie viel sie kosten", rät Josina Starke von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Sie sollten alle notwendigen Positionen wie Leistungsbeschreibung, Arbeitszeit, Materialkosten, Preis und eventuelle Fahrkosten enthalten.



Detaillierten Kostenvoranschlag anfordern

"Kostenvoranschläge sind nicht verbindlich, das wissen viele Verbraucher nicht", sagt sie. Aber der Handwerker darf bis circa 15 Prozent von seiner Kalkulation abweichen, ohne den Kunden vorher zu informieren. Wird es am Ende wesentlich teurer als vorgesehen, muss der Handwerker den Kunden aber aufklären. Dieser kann dann gegebenenfalls den Vertrag kündigen und muss nur für die bis dahin erbrachten Leistungen aufkommen.

"Der Auftraggeber kann selbst viel dazu beitragen, dass die Kostenvoranschläge realistisch sind", meint Starke. "Indem er möglichst genau formuliert, was der Handwerker machen soll, und das möglichst vorab mit ihm bespricht, erleichtert er die Kalkulation." Denn häufig wird ein Auftrag teurer, weil während der Arbeiten noch zusätzliche Wünsche berücksichtigt werden.



Vertragliche Details genau lesen

Da Firmen unterschiedlich kalkulieren, ist es für den Kunden oft nicht einfach, Angebote und Kostenvoranschläge zu beurteilen. Sich nur auf den Angebotspreis zu verlassen, ist keine gute Idee. "Unternehmer wissen, dass Kunden die Auftragsvergabe oft ausschließlich vom Angebotspreis abhängig machen. Die Leistungsbeschreibung wird oft gar nicht genau gelesen, in der Annahme, dass das Angebot alle erforderlichen Leistungen beinhaltet", sagt Michael Sattler, Fachanwalt im Verband Wohneigentum. "Diese Erwartungshaltung wird nicht selten enttäuscht."

Außerdem gibt es vertragliche Details, die der Laie meist nicht kennt. Wird ein Einheitspreis von 25 Euro pro Quadratmeter für das Streichen einer geschätzt 40 Quadratmeter großen Wand vereinbart, muss der Kunde mehr bezahlen, wenn die Wand doch größer ist. Oder es wird ein Pauschalpreis angeboten. "Das ist eigentlich für den Auftraggeber gut überschaubar", sagt Sattler. "Er muss aber explizit vereinbaren, dass die gesamte Leistung zu diesem festen Preis erbracht wird, unabhängig von eventuellen Massenänderungen." dpa-mag