Dekorieren im Herbst

Wenn es draußen kälter und regnerischer wird, muss es drinnen gemütlich und kuschelig sein. Man möchte sich einen Rückzugsort schaffen, in dem man sich auch an Regentagen wohlfühlt. Wir haben ein paar Tipps.Einen gemütlichen Sessel oder eine Couch kann man mit Kissen und Decken gemütlich machen. Hierzu eignen sich die Materialien wie Wolle, Kaschmir, Strick und Fleece. Auf den Boden kann man Lammfelle legen. Diese zaubern ein heimisches Gefühl und sind ein gutes Mittel gegen kalte Füße.Wer an einem verregneten Herbsttag etwas mehr Zeit hat, kann stricken oder häkeln. Mit dem entsprechenden Garn und den passenden Nadeln lassen sich kleine Dekoartikel leicht selbst zaubern und gestalten. Vom klassischen Häkeldeckchen und dem Schal bis hin zu Teelichthaltern und Aufbewahrungskörben ist vieles möglich. Zahlreiche Anleitungen finden Sie hierzu im Internet.Kupfer und Messing sind zwei Trends, die im Herbst sicherlich ein gemütliches Flair schaffen. Gold kann warme Akzente setzen und edel wirken. Dabei ist es wichtig, immer nur ein Highlight einzuplanen und den Raum mit diesen Farben nicht zu überladen.Neben den Herbstfarben Braun, Rot und Orange sind auch Grün und Pastell Trendfarben in dieser Saison. Mit entsprechenden Prints kann man sich den Garten, der nun doch etwas düster wirkt, ins Haus holen und eine gemütliche Oase zum Entspannen schaffen. Prints im Ethno-Stil sind auch gern gesehen, wirken modern und verleiten zum Stilbruch.Holz und Kork sind zwei natürliche Materialien, die nicht nur edel, sondern auch heimisch wirken. Meist reichen auch hier Akzente – wie beispielsweise eine Pinnwand aus Kork oder ein Holztisch mit passendem Stuhl. In Kombination mit Kissen oder einem Fell wird dieser schnell zum Hingucker.Was darf in der dunkler werdenden Jahreszeit auf keinen Fall fehlen? – Kerzen. Sie sind es, die an trüben Tagen Licht spenden. Wer etwas mehr Licht benötigt, kann auch gezielt Lichterketten anbringen, die es beispielsweise in Herbstoptik zu kaufen gibt. So vermeiden Sie ein weihnachtliches Flair.Überlegen Sie sich, was Sie am Herbst mögen und welcher Duft zu Ihnen und der Jahreszeit passt. Dementsprechend können Sie eine Duftlampe im Wohnzimmer aufstellen. Achten Sie jedoch hier darauf, dass der Geruch nicht zu stark ist und die Lampe so platziert wird, dass Sie ohne Probleme in Ihrem Home Office arbeiten können.Kürbisse, bunte Blätter und andere Naturmaterialien eignen sich perfekt für eine Dekoration auf Sideboard und Tisch. Ob Gesteck oder Kranz – in Kombination mit Kerzen besonders schön und herbstlich. Jetzt fehlt nur noch eine gute Tasse Tee und das Entspannen kann beginnen.