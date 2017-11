Couch-Potato mit Rückenschmerzen

Oft trifft die falsche Haltung auf das falsche Möbelstück. Dann sitzt man zu lange im tief einsinkenden Sofa. Oder hockt stundenlang auf dem sehr harten Stuhl. Und schon schmerzt das Kreuz. Dagegen gibt es spezielle, ergonomische Sitzmöbel. Und Tipps, an der Haltung zu arbeiten. Manchmal reicht es sogar schon, aufzuräumen.



Auf die Fernbedienung verzichten

"Viele Wohnungen sind mit Möbeln zugestellt. Da gibt es kaum Platz für die freie Bewegung im Raum", sagt Michael Finder vom Deutschen Verband für Physiotherapie. Die Wohnung sollte Bewegungsanreize bieten, etwa eine Übungsmatte im Wohnzimmer. Auch der Verzicht auf Fernbedienungen fördert die Aktivität.

Einen explizit empfohlenen Stuhl für Menschen mit Rückenleiden gebe es nicht, da sich die Leiden stark unterscheiden, betont Finder. "Bei der Wahl der passenden Sitzmöbel ist das angenehme Gefühl entscheidend." Und dafür muss die eigene Wahrnehmung geschult sein, man muss auf die Signale des Körpers achten und merken, was einem gut tut. "Generell gilt, dass Sitzmöbel keine Zwangshaltung provozieren sollten", erklärt Finder.

Eine enge Sitzhaltung, bei der die Beine angewinkelt sind und sich nicht nach vorne ausstrecken lassen, schränkt die Bewegungsfreiheit ein. Stühle sollten verschiedene Sitzpositionen zulassen. Und diese wird bestenfalls spätestens nach 20 Minuten verändert.



Problemfall Sofa

Bürostühle sollten bequem sein und die Wirbelsäule nicht zusätzlich belasten.

Das Gleiche gilt für sonstige Stühle. Ergonomisch gute Modelle sind so gebaut, dass man langes Sitzen nicht spürt. Wichtig ist eine verstellbare Rückenlehne mit stärkender Kisseneinlage, die eine aufrechte Haltung fördert. Gut geeignet zum einfachen und regelmäßigen Wechsel der Sitzposition sind laut Finder eine Bank am Esstisch oder Wippstühle. Das weiche, tiefe Sofa ist ein Problemfall: Hier rät Finder zu verschiedenen Einstellungen, um die Sitzposition verändern zu können, ebenso wie eine angenehme Höhe von Polster und Rückenlehne. Grundsätzlich gilt: Beim Aussuchen im Handel auf Sofa, Sessel oder Stuhl die Position einnehmen, die man üblicherweise daheim wählt. dpa-mag