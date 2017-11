Wünsche werden Wirklichkeit

Mit der ersten Hausbesichtigung im neuen Jahr startet die Kröckel Bau GmbH am kommenden Sonntag. Der moderne Neubau kann unverbindlich und in aller Ruhe von Interessenten und künftigen Bauherren besichtigt werden.

"Für uns stehen Kundenzufriedenheit und Transparenz an oberster Stelle, deshalb führen wir immer wieder Hausbesichtigungen durch, bei denen sich Interessierte selbst ein Bild von unseren Leistungen, unseren Arbeiten und unserer Qualität machen können", betont Geschäftsführer Klaus Kröckel. Seit vielen Jahren hat sich das Sonnefelder Unternehmen weit über die Region hinaus einen sehr guten Namen gemacht. Besonders die Zuverlässigkeit und Termintreue, der Service, die Erfahrung sowie die Freundlichkeit und die ausgeführten Arbeiten sind nur einige der Gründe, weshalb zahlreiche zufriedene Bauherren die "Bau-Experten" aus Sonnefeld weiter empfehlen oder ihre Traumhäuser für Besichtigungen zur Verfügung stellen.

Von der ersten Planung bis hin zur Fertigstellung werden die Bauherren durch das Kröckel-Team begleitet und in Sachen Baufortschritt stets auf dem Laufenden gehalten, egal ob es sich dabei um Bauen im Bestand oder um ein individuelles Wohnobjekt handelt. Dabei ist den Fachkräften keine Herausforderung zu hoch. Gemeinsam mit den Bauherren arbeiten sie daran, die Vorstellungen der Kunden Wirklichkeit werden zu lassen. Für die Mistelfelder Bauherren Anja Vorndran-Ramming und Stefan Ramming hat das Team ein modernes Einfamilienhaus errichtet, bei dem alles passt und das einen ganz besonderen Charme versprüht.

Der durchdachte Raumzuschnitt, gepaart mit raffinierten Details, sorgt für Wohlfühlcharakter auf allen Ebenen. So wurde der Wohn-/Ess- und Kochbereich im Erdgeschoss offen und hell gestaltet, wodurch die Ebene einladend und großzügig wirkt. Besonderer Clou ist hier der raumsparende Kaminofen, der als Einsatzmodul im Schornstein integriert ist und in der kühleren Jahreszeit für wohlige und natürliche Wärme sorgt. Auf dieser Etage befindet sich auch das Gäste-WC mit zusätzlicher Dusche. Durch den Zwerchgiebel wurde ein erhöhter Wohnkomfort im Dachgeschoss geschaffen, der zudem die attraktive Außenansicht des Neubaus besonders betont. In der oberen Etage befinden sich das Schlafzimmer mit separater Ankleide, zwei große und helle Kinderzimmer sowie das Bad mit einer Badewanne, die in den Raum ragt. Das komplette Haus wurde mit Fußbodenheizung ausgestattet und wird mittels Erdkollektor und Wärmepumpe umweltfreundlich und kostengünstig geheizt, die obendrein für ein angenehmes Raumklima sorgen. Viel Platz bis unters Dach bietet die Doppelgarage. Wie das Einfamilienhaus wurde diese mit dunklen Ziegeln gedeckt.