Umbau der Rathaus-Apotheke Bad Brückenau

Überraschung für die Kunden



Bei laufendem Betrieb - eine echte Herausforderung für die Mitarbeiter - wurde die Rathaus-Apotheke umgebaut. Das Ergebnis der regionalen Handwerker kann sich nach mehreren Monaten Bauzeit sehen lassen: Die Offizin ist heller und großzügiger geworden. Für Laien sei erklärt, dass der Verkaufsraum in Apotheken als Offizin bezeichnet wird. Übersichtlich ist eine Sortimentsauswahl in Regalen hinter der Verkaufstheke eingestellt, Sitzplätze werden direkt am Fenster geboten, das ist hilfreich, gerade für ältere Menschen. Vier einzelne Beratungstische stehen jetzt für Patientengespräche zur Verfügung, außerdem ist ein abgetrennter Raum für vertrauliche und diskrete Beratung für Blutdruckmessung, Blutzucker- und Cholesterinbestimmung entstanden. Was der Kunde nicht sieht, offenbart ein Blick hinter die Kulissen, die ebenfalls in neuem Glanz erstrahlen: Im Labor werden eingehende Substanzen geprüft, die Rezeptur wird täglich mehrfach zur Herstellung von Individualanfertigungen genutzt und auch das Notdienstzimmer wurde gemütlicher eingerichtet."Zur Eröffnung halten wir für unsere Kunden vom 13. bis zum 17. November eine Überraschung bereit", sagt Inhaberin Gisela Salzmann, die seit 1989 die Geschicke der Apotheke, die vor fast 60 Jahren gegründet wurde, leitet. Mit ihrem Team aus rund 20 pharmazeutischen Fachkräften steht sie ihren Kunden beratend zur Seite. Über 15000 Artikel lagern in den Schubladenschränken. "Sollte doch einmal ein Medikament nicht vorrätig sein", so Salzmann, "bekommen wir es meistens innerhalb weniger Stunden und können es in dringenden Fällen auch liefern.". Da der Eingang nur über eine Treppe zu erreichen ist, sind am Fuß des Aufgangs Klingeln angebracht, die auch vom Auto zu erreichen sind. Auf Anforderung kümmert sich eine Angestellte um Kunden und Patienten, denen das Treppensteigen schwer fällt.Kontakt: Rathaus Apotheke, Unterhainstraße 2, 97769 Bad Brückenau, Tel.: 09741/910210, www.rathaus-apotheke-brueckenau.de , E-Mail: Rathaus-apo-brk@t-online.de, kostenlose Bestellhotline: 0800/910210