Schädlinge im Holz

Alpträume von Hausbesitzern haben Namen: Die Larven des Hausbockkäfers gehören sicherlich dazu; auch der Hausschwamm hat das Zeug, einem schlaflose Nächte zu bereiten. Holzschutz ist das Metier von Lutz Parisek, ein dafür öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. Sein Credo ist, vor dem Kauf eines gebrauchten Hauses das Gebäude auf Herz und Nieren zu prüfen, um nicht nach dem Kauf mit versteckten Mängeln konfrontiert zu werden, die einem die Freude über den Besitz schnell nehmen können. Im folgenden Interview gibt Parisek einige Tipps, die Hausbesitzer beachten sollten.



Sind Holzschädlinge ein Phänomen, das nur sehr alte Häuser trifft?



Generell sind auch neuere Bauten betroffen. Man muss unterscheiden zwischen tierischen und pilzlichen Holzschädlingen. Mit dem Alter eines Hauses steigt die Gefahr eines Befalls mit holzschädigenden Insekten. Ein Befall mit holzzerstörenden Pilzen kommt aber gerade in den vergangenen Jahren auch häufig in Neubauten vor. Daran ist nicht zuletzt die in den letzten Jahrzehnten veränderte Bautechnik schuld, die Materialien kombiniert, in denen Schimmel, aber auch andere Pilze Einzug halten können. Die Hausgesundheit wird oft von unbedachter Verwendung moderner Baustoffe, überzogenem Streben nach Energiesparen sowie fehlerhaftem Heizungs- und Lüftungsverhalten beeinträchtigt.



Was sind die ersten Anzeichen, die dem Bewohner zeigen, dass etwas nicht stimmt?



Der Grundsatz lautet: Hauptfeind der Architektur ist das Wasser. Bleibt alles schön trocken, ist nichts zu befürchten. Jedoch ist die Feuchte meist bereits im Haus vorhanden. Wir Menschen dünsten Feuchte aus, wir kochen, baden, bewässern Blumen usw. In den älteren, meist undichten Häusern war das früher kein Problem, aber wohin soll heute in den dicht geschlossenen Gebäuden die Feuchte entweichen? Aber auch der geplatzte Wasserschlauch einer Waschmaschine, undichte Heizrohre und eine Unzahl möglicher Baumängel können hier zu Auffeuchtungen führen. Die konsequente und fachgerechte Trocknung solcher Schäden erfolgt leider oft sehr nachlässig - mit fatalen Folgen. Ein Pilzbefall (ob Schimmel oder Hausschwamm) entsteht erst bei dauerhaft erhöhter Feuchte. Wenn sich Anzeichen wie muffiger Geruch, ein frisch gewachsenes sonderbares Gebilde an Wand oder Boden oder Veränderungen am Holz zeigen, ist das pilzliche Zerstörungswerk meist schon weit fortgeschritten. Ein Befall durch holzzerstörende Insekten ist wiederum schwierig auszumachen, da die befallenen Hölzer oft nicht einsehbar sind. So kann ein sonderbar kratzendes Geräusch ein Hinweis auf einen Befall sein. Auch kleine Holzmehlhäufchen oder runde bis ovale Löcher im Holz sollten näher untersucht werden.



Was eignet sich als Sofortmaßnahme, wenn sich der Eindruck verfestigt, dass das Gebäude befallen ist?



Ich kann eigentlich nur raten, gleich zum Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz zu gehen, um Klarheit zu bekommen, was zu unternehmen ist. Wenn Sie Schmerzen in der Brust haben, hilft Ihnen die Befragung des Postboten oder des Metzgers um die Ecke auch nicht weiter, hier gehen Sie konsequenterweise zum Arzt.



Mit welchem Aufwand muss der Hausbesitzer rechnen, wenn es um die grundlegende Sanierung geht?



Kleinere Mängel kann man unter Umständen selbst in die Hand nehmen, wobei man auf die beratende Begleitung durch einen versierten Holzschutzspezialisten niemals verzichten sollte. Keine gute Idee ist es, sich auf Informationen aus dem Internet zu verlassen und durch Googeln nach Eigenlösungen zu suchen. Eine falsche, unterlassene oder zu spät begonnene Sanierung kann im schlimmsten Fall bis zum Abriss des Gebäudes führen. Spätestens wenn es um die Statik eines Gebäudes geht, ist die Sanierung allerdings in die Hände von Spezialisten zu legen. So erscheint es fatal einen Befall durch den Hausschwamm zu unterschätzen. Ohne fachgerechte Maßnahme gelangt er durch die Fugen im Mauerwerk zu weiter entfernt liegenden Holzteilen und zerstört diese unwiderruflich. Hinweisen möchte ich auf haftungsrechtliche Risiken bei der Selbsthilfe: Beim Do-it-yourself bleibt man auf dem gesamten Schaden sitzen, wenn die Sanierung nicht den gewünschten Erfolg hat.



Gerade im Bereich des Dachausbaus kann viel kaputt gemacht werden. Was raten Sie?



Dachausbau ist eine komplexe Angelegenheit, die auch in der Fachwelt rege diskutiert wird. Es gibt sehr renommierte Sachverständige, die davor warnen, den gut durchlüfteten Dachstuhl zu verbauen. Aus meiner Sicht sollte man die Notwendigkeit und den Umfang eines Ausbaues immer gut überlegen. Gerade die von Baumärkten gestützte Tendenz, einen Dachausbau selbst in die Hand zu nehmen, führt oft zu fatalen Baufehlern. Kein Bauelement ist so empfindlich und verzeiht so wenig Fehler wie ein schöner funktionsfähiger Holzdachstuhl. Grundsätzlich gehört zu einem Dachausbau viel Wissen um die bauphysikalischen und handwerklichen Tücken. Wenn sich durch Ausführungs- und Planungsmängel in den Ausbauschichten der Dachschräge Feuchtigkeit bildet, ist die Grundlage für einen ungehemmten Pilzbefall und Schimmelbildung geschaffen.

Das Interview führte Gerhard Beck