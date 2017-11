Ein neues Zuhause aus einer alten Mühle

Ein Haus mit einer besonderen Geschichte ist René Hesselbach und seiner Lebensgefährtin Melanie Reinhart lieber als ein Neubau. Die idyllische Lage der von ihnen grundlegend renovierten Mühle am Rand des Ortes Kleineibstadt (Gemeinde Großeibstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld) gehörte zu den wichtigsten Kriterien für die Kaufentscheidung. "Wir haben unsere Wahl nicht bereut", sagt das Paar heute, nach unzähligen Arbeitsstunden, die sie in die Renovierung investiert haben.

Eine der Folgen des demografischen Wandels ist der drohende Leerstand in Ortskernen und bei ortsprägenden Gebäuden. Deshalb haben sich schon viele Gemeinden dazu entschieden, Förderprogramme aufzulegen und Bauherren zu unterstützen, die in einem vorher bestimmten Bereich neu bauen oder renovieren. Die Fürstenmühle am Ortsrand von Kleineibstadt, erstmals 1317 erwähnt, gehörte dazu. "Wir haben erst nach dem Kauf erfahren, dass wir einen Zuschuss bekommen, das hat uns gefreut, aber wir hätten die Mühle sowieso genommen", erklärt René Hesselbach. Die schöne, unverbaubare Lage und das dazugehörige Grundstück, das 2400 Quadratmeter umfasst, haben ihn überzeugt. Durch seinen Vater hatte er von den Verkaufsabsichten der Vorbesitzerin erfahren, seine Freundin war auch einverstanden und man einigte sich auf einen annehmbaren Kaufpreis. Zum Hauptgebäude gehören eine Holzhalle, eine Garage und eine Werkstatt, dazu kommen ein Gewölbekeller und ein eigener Brunnen fürs Gartenwasser. Die Wohnfläche ohne Pelletsraum und Waschküche beträgt 140 Quadratmeter.



Halbes Jahr Renovierungsstress

Was wirklich auf sie zukam, ahnten die frischgebackenen Hausbesitzer noch nicht, als sie im Mai 2014 die Schlüssel entgegen nehmen konnten. Das nächste halbe Jahr widmeten die beiden ausschließlich dem neuen Zuhause, um bald einziehen zu können. "Wir haben in jeder freien Minute daran gearbeitet, wobei uns Familienmitglieder und Freunde tatkräftig unterstützt haben. Jedes Wochenende standen wir auf der Baustelle - ein echter Kraftakt", berichtet der 31-jährige Industriemechaniker. Natürlich konnte nicht alles selbst gemacht werden, ein Statiker wurde auch hinzugezogen, der beurteilte, welche Wand versetzt werden darf und ob der Stützbalken im Wohnzimmer verstärkt werden muss.



Das Erdgeschoss war bewohnt und sah auch gepflegt aus, deshalb fielen die Eigenheiten zunächst nicht so sehr ins Auge. "Im ganzen Haus und besonders im Obergeschoss waren Fußböden, Decken und Wände schief - wir haben uns immer gefragt, was wohl hinter der nächsten Wand zum Vorschein kommt", berichtet Hesselbach. Dass alle Wasserleitungen und Stromkabel neu verlegt werden müssen, war gleich klar gewesen. "Wenn, dann machen wir alles gescheit und fangen nicht in ein paar Jahren wieder an", darüber waren sich die neuen Besitzer einig. Wie das Gebäude innen aussah, als es entkernt war, daran denken sie nicht so gern zurück. Da gab es auch Momente, in denen sie fürchteten, dass ihnen alles über den Kopf wächst. Bei der 27-jährigen Melanie Reinhart war der Tiefpunkt erreicht, als im Obergeschoss, wo zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und ein großes Bad eingeplant waren, beim Einbauen von neuen Fenstern plötzlich die Wand offen war und man auf die große Wiese schauen konnte. "Da habe ich mich gefragt, ob wir das wirklich schaffen."



Fachmännischen Rat eingeholt

Aufgeben kam jedoch nicht in Frage und bald sah man entscheidende Fortschritte. Wasserleitungen, Heizungsrohre und Stromkabel wurden verlegt, Heizkörper angebracht. Alle Außenwände wurden von innen gedämmt und mit Gipsplatten begradigt. Beim Anschrauben der Platten kam wieder Freude auf. "Da kommt man richtig gut vorwärts", berichtet die medizinische Fachangestellte. Das Verspachteln und Abschleifen hielt jedoch lange auf. "Je ungenauer man arbeitet, umso mehr muss man schleifen. Das ist eine der Arbeiten, die ich unbedingt vergeben würde, wenn ich das noch einmal machen müsste", so das Fazit des Bauherren. Das großzügige Badezimmer erhielt eine Fußbodenheizung und eine ebenerdige Dusche. Ins Schlafzimmer passen wegen der niedrigen Decken keine großen Schränke hinein, deshalb wurde eine Wand durchbrochen und ein begehbarer Kleiderschrank eingebaut, den die Hausbesitzerin nicht mehr missen möchte. "Endlich habe ich mal mehr Platz als ich brauche", freut sie sich.

Fachmännische Hilfe haben sich die beiden unter anderem für das Wohnzimmer geholt. Wie kann man den Raum gestalten, ohne dass er erdrückend wirkt? Und wie kann man die Decken begradigen, wenn die Raumhöhe kaum ausreicht? Eine abgehängte Decke mit LED- Leuchten war schließlich die Lösung, für eine Lampe war kein Platz. Mit Fliesen und Laminat im Landhausstil wurden die Fußböden im ganzen Haus gestaltet.

Weil dank des ehemaligen Mühlradraums ein geeigneter Lagerraum für Pellets vorhanden war, haben sich die Bauherren für eine Holzpellets-Zentralheizung entschieden. Eigens dafür wurde ein neuer Außenkamin angebaut. Im Wohnzimmer kann außerdem ein Holzofen für gemütliche Wärme angeschürt werden. Zuvor wurde das Haus mit Nachtspeicheröfen beheizt - eine teure Angelegenheit. Die Öfen mussten wegen des Gewichts zerlegt und als Sondermüll entsorgt werden.

Nach mehr als einem Jahr Wohnen im eigenen Haus fällt das Fazit der Besitzer überaus positiv aus. "Wir freuen uns immer nach Hause zu kommen und genießen die Ruhe nach einem Arbeitstag", berichten sie. Ihr finanzielles Limit von rund 90 000 Euro für die Renovierung haben sie eingehalten. Das war möglich, weil Außenfassade und Dach des Hauptgebäudes intakt waren. Regina Vossenkaul



Bauschuttfrage gelöst

Was die Mühlenbesitzer René Hesselbach und Melanie Reinhart beim Entkernen hauptsächlich beseitigen mussten, war aus Holz. Unbehandeltes Holz durfte beim Johannisfeuer des Ortes für die passende Atmosphäre sorgen. Steine und Schutt wurden zum Auffüllen des Mühlenradraumes, der zum Pelletslager für die Heizung umgebaut wurde, gebraucht. Metall ging zum Wertstoffhof.

Wer ein altes Gebäude ganz oder teilweise abreißt, sollte sich zuvor genau erkundigen, wie die Entsorgung geregelt ist. Oft bieten Gemeinden Möglichkeiten, Erdaushub und recyclefähigen Bauschutt abzulagern, um das Material später zum Auffüllen zu verwenden. Belasteter Bauschutt muss gebührenpflichtig entsorgt werden, auch hier geben manche Gemeinden Zuschüsse, um Bauherren, die sich gegen einen Neubau im Baugebiet entscheiden, zu unterstützen.