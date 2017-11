Für Marina und Markus Völker errichtet derzeit die Kröckel Bau GmbH in Schneckenlohe ein attraktives Wohnhaus mit Wohnkomfort auf allen Ebenen. Der Neubau kann mit einigen Raffinessen aufwarten und ist voll unterkellert. Vom Keller bis ins Dachgeschoss sind die großen und hellen Zimmer mit Fußbodenheizung ausgestattet. Im Erdgeschoss bildet der helle Wohn-/Ess- und Kochbereich das Herzstück.

Der Hauswirtschaftsraum ist mit einer zusätzlichen Dusche ausgestattet. Im Erdgeschoss befinden sich außerdem eine Garderobe, die Gäste-Toilette und ein zusätzlicher Geräteraum. Im Obergeschoss sind das Schlafzimmer sowie zwei großzügige Kinderzimmer untergebracht. Für erhöhten Wohnkomfort sorgt im Dachgeschoss der Zwerchgiebel und betont die attraktive Außenansicht. Das Badezimmer besticht mit einer Eckbadewanne.



Fenster mit Insektenschutz

Um auch in den Sommermonaten bei geöffneten Fenster schlafen zu können ohne dass der Schlaf von lästigen Insekten gestört wird, wurde in die Fenster Insektenschutz integriert. Die teilweise überdachte Terrasse ermöglicht es auch bei kühleren Temperaturen oder in lauen Sommernächten lange draußen zu sitzen. Die Doppelfertigteilgarage verfügt über einen Zugang zum Haus. Beheizt wird der Neubau umwelt- und kostenfreundlich mittels Erdkollektor und Wärmepumpe. Ein Haus zu bauen, ist eines der prägenden Ereignisse im Leben eines Menschen, deshalb ist es wichtig einen zuverlässigen Partner zu haben, der alles aus einer Hand bietet, wie die Kröckel Bau GmbH aus Sonnefeld. Das Team um Geschäftsführer Klaus Kröckel stimmt mit den Bauherren von der Planung bis zur Umsetzung jede Phase der Bauarbeiten ab.

Die Arbeitsabläufe müssen bestens aufeinander abgestimmt sein und nahtlos ineinander übergehen, schließlich soll am Ende für jeden der Kröckel-Kunden der Traum von den eigenen vier Wänden auch wahr werden. "Mit einem Festpreis, der transparent ist und keine versteckten Nebenkosten nach sich zieht, geben wir unseren Kunden außerdem auch Planungssicherheit, damit der Traum vom Eigenheim nicht zum Alptraum wird", versichert Klaus Kröckel. Für ihn und sein Team steht bei jedem Bauvorhaben Zuverlässigkeit und Qualitätsarbeit im Mittelpunkt. Durch die Spezialisten der unterschiedlichen Professionen, die kreative Ideen mit viel Fachwissen vereinen, lässt die Kröckel Bau selbst anspruchsvolle Wohnträume wahr werden und stellt sich gerne den Herausforderungen der Bauherrnwünsche. Nachdem die Sonnefelder Firma mit ihren Partnern langjährige Vertragsbeziehungen pflegt, zeichnen sich die Objekte der Kröckel Bau durch solide Handwerksarbeit und Qualität aus. ake