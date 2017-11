Die "Wir bauen!"-Messe in Rödental findet seit Jahren großen Anklang bei Haus- und Bauherren. Dieses Jahr startet die achte Auflage am Samstag und Sonntag, 19. und 20. März. Über 80 zumeist regionale Handwerker finden im rund 6000 Quadratmeter großen ehemaligen Obi-Gebäude in der Oeslauer Straße genügend Raum, um sich und ihr Leistungsportfolio zu präsentieren. Zur Messe kommen namhafte Handwerker aus der Region Coburg, Sonneberg, Kronach und Lichtenfels und es wird wieder eine Garten-Area mit Möbeln, Zubehör und den ersten Frühlingsblühern geben. "Von der Infrastruktur ist die Halle super. Die Parkplätze vor der Tür sind natürlich ein positiver Faktor", so Veranstalter Heiko Bayerlieb. Die Besucher können sich alles, was ihr Bauvorhaben betrifft, von Fachleuten mit jahrelanger Berufserfahrung erklären lassen. Hierbei ist es egal, ob es ein Anbau, Neubau oder Umbau ist - jeder wird fundiert beraten. Es wird Altbewährtes präsentiert, Alternativen aufgezeigt und Neuheiten vorgestellt. Die "Wir bauen!"-Messe ist die perfekte Gelegenheit, sich auf höchstem Niveau zu informieren, sich kreative Anregungen zu holen oder auch einfach nur Erfahrungen auszutauschen. Die Messe ist am Samstag und Sonntag, von 10 bis 18 Uhr, geöffnet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Für die Kleinen gibt es eine Kinderbetreuung sowie eine Hüpfburg, die Rolly-Toys-Kinderrallye und einen Fahrradparcours.

Weitere Infos unter www.wir-bauen-magazin.de.