Umbau "Der Heiligenhof" Bad Kissingen

Zum Abschluss der Ausbau- und Modernisierungsarbeiten an der Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof" in Bad Kissingen lädt die Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk als Träger der Einrichtung zu einem "Tag der offenen Tür" ein.



Haussegnung zum Auftakt

Die Festveranstaltung beginnt am Samstag, 11. Juni, 10 Uhr, mit der Segnung des Hauses durch Monsignore Dieter Olbrich. Es folgt die Begrüßung durch Dr. Günter Reichert, Vorsitzender der Stiftung, und Grußworte von Oberbürgermeister Kay Blankenburg, der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Dorothee Bär, MdB sowie Landrat Thomas Bold. Ansprachen halten die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Barbara Stamm, MdL, sowie der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, MdEP a.D.



Tag der offenen Tür

Von 12 bis 18 Uhr ist dann jedermann beim "Tag der offenen Tür" herzlich willkommen. Es gibt kostenlos Gulasch und Grillspezialitäten sowie Kaffee und Kuchen. Sonstige Getränke jeder Art sind zu einem Einheitspreis von 1 Euro zu erhalten. Ab 14 Uhr nehmen Hüpfburg und Riesenrutsche den Betrieb auf, und es gibt ein erlebnispädagogisches Angebot "Learning Campus" mit Klettergarten oder Bogenschießen. 30 Trainer sind vor Ort und kümmern sich um die Sicherheit der Kletterer. Geeignet ist die rund acht Meter hohe Kletterwand für Kinder ab neun Jahren. Um 14 Uhr gibt die Familienmusik Hess aus Hirschhorn ein Konzert mit Egerländer Musik. Um 16 Uhr wird ein Singspiel "Leben in dieser Zeit" - Eine musikalische Reise mit Liedern und Chansons von Edmund Nick und Erich Kästner mit der Sopranistin Iris Marie Kotzian, Christoph Weber am Klavier und als Sprecher Ortfried Kotzian, aufgeführt. Zwei Vorträge, um 15 Uhr und 17.30 Uhr, runden die Veranstaltung ab. Dr. Marco Bogade, Mitarbeiter der Akademie Mitteleuropa, widmet sich aus Anlass des 700. Geburtstages des römisch-deutschen Kaisers und Königs Karl IV dem Thema "Kunst und Macht - Macht durch Kunst. Karl IV. zwischen Nürnberg und Prag." Dr. Edith Kiesewetter-Giese berichtet im Rahmen des traditionellen Heiligenhof-Gesprächs über "Flucht und Vertreibung aus der Sicht eines Kindes und als lebenslange Bürde". red