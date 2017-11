Traumpaar für jede Jahreszeit

Ein Wintergarten ist der Traum vieler Hausbesitzer. Denn mit dem verglasten Anbau lässt sich ein Stück Outdoor-Freiheit weit über die warmen Sommertage und -nächte hinweg gewinnen. Wer eine derartige Wohnraumerweiterung plant, hat die Wahl zwischen Kalt- und Warm-Wintergärten. "Welche Variante sinnvoll ist, hängt von der geplanten Nutzung, aber auch vom Budget ab", erklärt Jens Fellhauer von der Qualitätsinitiative Deutsche Fliese. Sogenannte Warm-Wintergärten sind so gebaut, dass sie beheizbar sind und somit ganzjährig als Wohnraum-Erweiterung genutzt werden können.

Die preiswertere Variante sind Kalt-Wintergärten, die aus einem Glasdach und vorgefertigten Glaselementen bestehen. Sie bieten einen guten Wetterschutz, sind aber nicht frostsicher. Sinnvoll ist, den Wintergarten mit großen, bodentiefen Türen zu versehen, mit denen er sich zum eigentlichen Garten oder zur Terrasse hin öffnen lässt.

Bei der Wahl des Bodenbelags spielen neben ästhetischen auch funktionale Gesichtspunkte eine Rolle. Denn im Wintergarten herrschen hohe Temperaturschwankungen, die das Belagsmaterial einer täglichen Belastungsprobe aussetzen.

Keramische Fliesen überstehen dies unbeeindruckt - ohne sich zu verformen, zu verspröden oder auszubleichen. Zudem eignen sich moderne Bodenfliesen in frostsicherer Ausführung für eine durchgängige Bodengestaltung vom Innenbereich bis auf die Terrasse. Moderne Bodenfliesen schaffen ein zeitlos schönes, hochwertiges Raumambiente. Da die Kollektionen deutscher Markenanbieter eine große Vielfalt an Formaten und Oberflächendekoren bieten, findet sich die passende Fliese für jeden Wohnstil.

Besonders gefragt bei Outdoor-Fliesen sind derzeit große Formate und naturnahe Optiken, z.B. der Holz- oder Natursteinlook. Zudem sind Fliesen robust und pflegeleicht. So verzeiht es Keramik, wenn Kinder oder Haustiere mit sandigen Schuhen oder matschigen Pfoten ins Haus stürmen - denn sie sind im Nu mit etwas Wasser feucht gewischt. djd