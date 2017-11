So machen Sie Ihre Fenster einbruchsicher

Einbrecher kommen in fast allen Fällen durch das Ausnutzen bestimmter Schwachstellen in ein Haus. Dazu gehören die Haustür, alle Fenster und gegebenenfalls vorhandene Terrassentüren, Balkontüren und Fenster und Türen im Souterrain oder Keller. Deswegen sollten Hausbauer hier Fenster und Türen einsetzen, die entsprechend der verschiedenen Widerstandsklassen geprüft und zertifiziert wurden.



Verschiedene Sicherheitsvorkehrungen für Fenster

Bei Fenstern ist das Verbundsicherheitsglas ein wichtiger Bestandteil der Einbruchsicherheit. Dieses Glas ist so aufgebaut, dass von außen keine Öffnung eingeschlagen werden kann, durch die später nach innen gegriffen und das Fenster geöffnet werden kann. Außerdem sind zertifizierte Fenster gegen ein schnelles Aufhebeln geschützt. Dazu können Eckverriegelungen, Pilzkopfverriegelungen und Sicherheitsschließbleche aus Stahl eingesetzt werden. Ein abschließbarer Fenstergriff sorgt für noch mehr Sicherheit.



Widerstandsklasse beachten

Bei Haustüren sollte ebenfalls auf einen sicheren Aufbau geachtet werden. Dies kann durch Stahlschwenkriegel, die ein Aufhebeln verhindern, bis zu einer so genannten Schutzrosette, die das Türschloss vor dem Aufbohren schützt, erreicht werden. Auf den Einsatz von einbruchsicheren Türen und Fenstern kann beim Hausbau aber auch bei einer energetischen Sanierung geachtet werden. Insgesamt gibt es sieben Widerstandsklassen, die verdeutlichen, wie sicher das Bauteil vor Vandalismus und Einbruch ist. Die Widerstandsklassen tragen folgende Bezeichnungen: RC 1 N / RC 2 N / RC 2 / RC 3 / RC 4 / RC 5 / RC 6. Die Klassen RC 1 N bis RC 3 sind dabei im privaten Bereich am häufigsten eingesetzt und die höheren Klassen werden vor allem für den gewerblichen Einsatz empfohlen.