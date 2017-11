Schutz für Smart Home

Was bei Computern längst selbstverständlich ist, nämlich der Einsatz einer Firewall, sicherer Passwörter und eines Virenschutzprogramms, sollte auch bei vernetzten Haushaltsgeräten die Regel sein.

In puncto Sicherheit bieten jedoch nicht alle im Handel erhältlichen Smart-Home-Pakete gleich guten Schutz. "Hausbesitzer sollten sich vor der Anschaffung über die Funktionen der Geräte gut informieren und bei der Sicherheit nicht sparen", empfiehlt Steffen Zwer von der BHW Bausparkasse. Wer beispielsweise eine Überwachungskamera ohne Verschlüsselungsmöglichkeit als billiges Schnäppchen erwirbt, macht potenziellen Eindringlingen den Zugang in die Kameraprogrammierung und damit auch in die eigenen vier Wände sehr leicht.

"Sicherheitsstandards wie das Gütesiegel "VDE Informationssicherheit geprüft", helfen dabei, beim Kauf intelligenter Haustechnik die richtige Entscheidung zu treffen", so Zwer.

Zusätzlich können ganz einfache Tricks die Heimvernetzung gut schützen und dem Besuch von unerwünschten Gästen einen digitalen Riegel vorschieben: So empfiehlt es sich, nicht genutzte Geräte einfach auszuschalten und Kameras am PC und Fernseher bei Nichtgebrauch abzudecken.