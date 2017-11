"Sanierungshelden" gesucht

Wer sein Haus saniert, hat viel zu erzählen: Die Deutsche Energie-Agentur (dena) sucht die besten Geschichten rund um die energetische Modernisierung der eigenen vier Wände. Noch bis zum 29. Februar können sich private Eigentümer sanierter Ein- und Zweifamilienhäuser für den Wettbewerb "Sanierungshelden" bewerben.

Teilnehmen können Hausbesitzer, die komplett saniert oder einzelne Maßnahmen wie eine Heizungsmodernisierung, eine Wärmedämmung oder einen Fenstertausch umgesetzt haben oder die erneuerbare Energien nutzen. Auf die Gewinner warten insgesamt Preisgelder von mehr als 20000 Euro. Bewerbungen sind unter www.sanierungshelden.de möglich.

Themen und Inhalten der Geschichten sind kaum Grenzen gesetzt, sie müssen nur wahr sein und sich rund um die energetische Sanierung drehen: Wer aus einer baufälligen Bruchbude ein ultramodernes Hightech-Eigenheim gemacht oder eine rekordverdächtige Energieeinsparung erreicht hat, wer vor der Sanierung von seinen Nachbarn noch skeptisch belächelt wurde, heute aber zum Vorbild für die ganze Straße geworden ist oder wer von seinem Energieberater gut beraten wurde, so dass ein Fiasko auf der Baustelle verhindert werden konnte, der sollte seine Geschichte einreichen. Eine prominent besetzte Jury mit Experten aus Bundesministerien, Fachwelt und Kultur wird die besten Geschichten auswählen: Unter anderem mit dabei sind der Kabarettist und Geschichtenerzähler Horst Evers und der Filmregisseur Dennis Gansel ("Die Welle").



Auszeichnungen in drei Kategorien

Die Gewinner werden in den drei Hauptkategorien "Komplettsanierung zum Effizienzhaus", "Heizung und erneuerbare Energien" sowie "Dämmung und Fenster" ausgezeichnet. Zudem wird ein Sonderpreis unter dem Motto "Mein(e) Energieberater(in) und ich" vergeben. In den Hauptkategorien gewinnen die Erstplatzierten jeweils Preisgelder in Höhe von 3000 Euro, die Zweitplatzierten erhalten 2000 Euro und die Drittplatzierten 1000 Euro. Beim Sonderpreis wird der 1. Platz mit 1000 Euro prämiert, der 2. Platz mit 600 Euro und der 3. Platz mit 400 Euro. Zusätzlich werden unter allen Teilnehmern wertvolle Sachpreise verlost. Die Teilnahmebedingungen sind unter www.sanierungshelden.de verfügbar.

Der Wettbewerb "Sanierungshelden" ist Teil der bundesweiten Kampagne "Die Hauswende", die von der Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea) ins Leben gerufen wurde, um Hauseigentümer über die energetische Sanierung zu informieren. Neben der dena sind das Bundeswirtschaftsministerium sowie Unternehmen und Verbände aus den relevanten Branchen beteiligt. Der Wettbewerb wird zusätzlich von den Medienpartnern n-tv und enbausa.de unterstützt und findet in Kooperation mit der KfW Bankengruppe statt, die energieeffizientes Bauen und Sanieren fördert. Weitere Informationen unter www.sanierungshelden.de sowie www.die-hauswende.de.