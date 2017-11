Sanierung der Herrngasse Bischofsheim

Der erweiterte Kirchplatz neben der Stadtpfarrkirche und die neue öffentliche Toilettenanlage sind eine Bereicherung für die Stadt Bischofsheim. Im Rahmen eines kleinen Festaktes mit Segnung wurde von den Gästen und Rednern auf die Besonderheit dieses Projekts hingewiesen.

Eine Doppelgarage und ein Anbau mit den öffentlichen Toiletten hat in der Vergangenheit diesen Platz geprägt. "In den 1970er Jahren erbaut, war es ein hässliches Gebäude, nicht mehr zeitgemäß und städtebaulich eine mittlere Katastrophe", erinnerte Bürgermeister Udo Baumann. Es gelang, die Doppelgarage und das dazugehörige Gebäude zu erwerben. Garage und Toilettenanbau wurden abgerissen. Das Gebäude wurde zur neuen öffentlichen Toilettenanlage umgebaut. Der Abriss des Gebäudes im Komplex sei nicht in Frage gekommen, die Neugestaltung die bessere Lösung gewesen, sagte Baumann.



Charakter erhalten

"Durch die Sanierung konnten der Charakter des Hauses und die Dachlandschaft erhalten werden." Die öffentlichen Toiletten, behinderten gerecht ausgestattet, in unmittelbarer Nähe zur Kirche seien eine wichtige Einrichtung, für den Tourismus wie auch für die Einheimischen und Kirchenbesucher, sagte Baumann. Der Platz sei so gestaltet worden, dass er bei größeren Festen und Veranstaltungen mit genutzt werden könne. Wie wichtig die Toilettenanlage für die Kirchenbesucher sei, betonte der katholische Stadtpfarrer Manfred Endres. Begeistert zeigte er sich vom Miteinander der drei Konfessionen in Bischofsheim: Pfarrer Manfred Endres und Pater Stanislaus Wentowski, der Guardian des Kloster Kreuzberg, der evangelische Pfarrer Matthias Schricker, Pfarrer Fjodor Hölldobler und Erzpriester Joann Shtetz von der orthodoxen Kirche. Gemeinsam wurde um den Segen Gottes für allen Menschen gebeten, die die Umsetzung möglich machten und künftig von der Einrichtung profitieren. Architekt Jürgen Bergmann informierte über den baulichen Ablauf des Projektes, das auf 459.000 Euro kam. Diese Summe beinhaltet den Grunderwerb mit 45.000 Euro, Platzgestaltung und Abbruchkosten mit 108.200 Euro.



Aufwändige Baustelle

Eingerichtet wurden je ein Damen und Herren WC, eine Behindertengerechte Toilette mit Wickelbereich für Kleinkinder. "Es war keine ganz einfache Baustelle", sagte Bergmann. Das Gebäude ist sehr klein mit niedriger Deckenhöhe und einem Gewölbekeller, das Erdgeschoss ist komplett entkernt worden. Das Obergeschoss wird nicht genutzt, das Dach wurde erneuert. Im November 2015 wurde die Anlage fertig gestellt, die Außenflächen und die Fassade des benachbarten Rathauses im diesem Frühjahr.

Damit Menschen sich in ihrer Heimat wohlfühlen, dafür stelle der Freistaat Bayern finanzielle Mittel zur Verfügung, so der Stimmkreisabgeordnete Sandro Kirchner. 80 Prozent Förderung habe die Regierung von Unterfranken dazu gegeben. Auch der stellvertretende Landrat Peter Suckfüll, der stets gerne nach Bischofsheim komme, lobte Baumann. Von der Regierung von Unterfranken war Manfred Grüner nach Bischofsheim gekommen, um seine Anerkennung auszudrücken.

Finanzmittel stelle der Staat zur Verfügung, doch es brauche auch Kommunen, die gute Projekte verlässlich umsetzen. Auch Grüner verwies auf die Einbindung Bischofsheims in die Kreuzbergallianz und die gute Kooperation zwischen der Regierung von Unterfranken und dem Amt für ländliche Entwicklung.

Marion Eckert