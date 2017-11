Pfarrhaus Nüdlingen wurde renoviert

Als am Nüdlinger Pfarrhaus die letzten Gerüste abgebaut waren, haben sich wohl vorbeigehende oder vorbeifahrende Bürger über das schmucke Aussehen der Fassade sehr gefreut.

Zwar sind die Bauarbeiten am ortsbildprägenden, denkmalgeschützten Nüdlinger Pfarrhaus noch nicht ganz abgeschlossen, doch der optische Eindruck des gesamten Gebäudes ist bereits nahezu perfekt.

Da ist das neue Dach mit seinen Biberschwanzziegeln ebenso zu erwähnen wie die gelungene Farbgestaltung des sanierten Fachwerks oder die zum Stil des Pfarrhauses passenden neuen Fenster.Anton Suckfüll, ein langjähriges Mitglied der Kirchenverwaltung, hatte angekündigt, dass an den Fenstern neue Fensterläden angebracht werden und auch das ist geschehen.

Man habe sich dazu entschlossen, weil sich eine bloße Sanierung der alten Läden nicht empfohlen habe, so Suckfüll. Um das Ganze zu finanzieren, gab es Spenden und die Kirchenverwaltung stand in Verhandlungen mit der Diözese.

Die Treppe zum Pfarrbüro, ein behindertengerechter Zugang auch zum Pfarrsaal und ein Aufzug gehörten zu den Aufgaben, die es zu erfüllen galt. Arthur Stollberger