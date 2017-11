Nicht auf Sand bauen

Hausbau ist Vertrauenssache. Nicht ohne Grund bieten zahlreiche Baufirmen ihren Kunden umfassende Sicherheitspakete, die das Abenteuer Hausbau kalkulierbarer machen. Absicherung bei Arbeitslosigkeit, ausgeklügelte Versicherungspakete, begleitende Qualitätskontrollen sind nur einige Beispiele. Oftmals übersehen Bauherren in spe jedoch Risiken, die an ganz anderer Stelle lauern. "Denn wer im wahrsten Sinne des Wortes auf Sand baut, braucht sich über schleichende Folgeschäden am Haus nicht zu wundern", sagt Udo Schumacher-Ritz vom Verein zur Qualitäts-Controlle am Bau e.V.

Der Sachverständige erlebt immer wieder, dass Häuser absacken, weil der Baugrund im Laufe der Jahre nachgibt. Bis hin zu Totalschäden an der Immobilie sind laut Schumacher-Ritz zahlreiche Schäden denkbar. Leichte Risse in den Wänden sind oftmals Indizien für instabile Bodenverhältnisse. Dipl. Ingenieur Schumacher-Ritz gibt folgende Ratschläge, um Schäden durch schwierige Bodenverhältnisse zu verhindern:



• Bereits vor dem Grundstückskauf im Umfeld genau hinschauen, ob es Anzeichen für Absenkungen gibt. Wenn möglich, Anwohner befragen.

• Im Zweifelsfall auch bei der zuständigen Kommune nachfragen, ob es Vorkommnisse dieser Art bereits gegeben hat.

• Im Zweifelsfall auf Nummer sicher gehen und ein Bodengutachten erstellen lassen. Hier wird die Tragfähigkeit des Baugrunds getestet. So erfährt der Bauherr zum Beispiel, ob ein Streifenfundament ausreicht oder ob eine Gründung auf Pfählen notwendig ist. Dies bringt Klarheit und Planungssicherheit. Das Bodengutachten gibt detailliert Auskunft über die Beschaffenheit des Bodens, seine Tragfähigkeit und seine Wasserleitfähigkeit.

• Nicht nur auf die Tragfähigkeit des Baugrunds kommt es an. Auch für eventuelle Altlasten durch Umweltschäden muss der Besitzer aufkommen - unabhängig davon, wer die Schäden verursacht hat. Das kann schnell den finanziellen Ruin bedeuten.

• Darüber hinaus können durch ein Bodengutachten wichtige Erkenntnisse für die notwendigen Abdichtungsmaßnahmen des Kellers gewonnen werden.

• Ein Bodengutachten gibt außerdem Auskunft darüber, ob auf dem Grundstück eventuell massive Felsen versteckt sein könnten. Auch diese könnten im Falle eines Kellerbaus massiv Mehrkosten - beispielsweise bei einer notwendig gewordenen Sprengung - verursachen.

Mittlerweile gibt es zahlreiche Hausbau-Unternehmen, die ein Baugrundgutachten im Kaufpreis inkludiert haben. "Auch dies muss beim Hauskauf und beim Preisvergleich berücksichtigt werden", so Schumacher-Ritz.