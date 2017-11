Hausbesichtigung in Stockheim/Haig

Für viele Bauherren hat die Sonnefelder Kröckel Bau bereits zahlreiche Träume vom Eigenheim mit einem schlüsselfertigen Massivhaus erfüllt. Derzeit errichtet sie für die Familie Wich einen attraktiven Neubau im Landkreis Kronach. Dieser kann am Sonntag, 25. September unverbindlich besichtigt werden. Das Wohnhaus ist komplett mit Fußbodenheizung ausgestattet, die für angenehme Wärme sorgt.

Der Neubau ist nicht unterkellert und wird mittels einer Luft-/Wasserwärmepumpe umweltfreundlich und kostensparend beheizt. Die Eingangstür ist mit einem feststehenden Seitenteil versehen, das dem Neubau einen besonderen Akzent verleiht. Im Hausinneren sorgt ein Lichtband im Treppenhaus für viel natürliches Tageslicht, ebenso die teilweise bodentiefen Fenster auf beiden Etagen. Das Erd- und Dachgeschoss sind über eine moderne Stahlholm-Podest-Treppe verbunden und setzen den Bereich ins rechte Licht. Die Küche und der Wohn-/Essbereich sind über eine platzsparende Schiebetür zugänglich. Die Gästetoilette im Erdgeschoss ist mit einer zusätzlichen Dusche ausgestattet. Im Dachgeschoss befinden sich zwei große und helle Kinderzimmer. Dort tragen die Zwerchgiebel für mehr Raumhöhe und Wohnkomfort bei. Dem Schlafzimmer ist eine komfortable Ankleide angegliedert. Das modern gestaltete Bad ist mit einer Eckbadewanne, großem Waschtisch und einer Dusche ausgestattet. Ein Abstellraum im Dachgeschoss bietet zusätzlichen Stauraum.



Der Traum vom Haus

Sich den Traum von den eigenen Vier-Wänden mit einem schlüsselfertigen Massivhaus zu erfüllen, wird bei vielen Häuslebauern immer beliebter. Mit der Kröckel Bau als Partner bedeutet diese für die Bauherren eine große Zeitersparnis, denn sie erhalten von der Beratung über die Begleitung bis zur schlüsselfertigen Übergabe alles aus einer Hand. Außerdem können sie sich auf qualitativ hochwertig ausgeführte Handwerker Leistungen durch Firmen aus der Region verlassen. "Wer mit uns schlüsselfertig baut, kann auch Eigenleistungen einbringen, die wir bei der Planung entsprechend berücksichtigen", führt Geschäftsführer Klaus Kröckel aus. Die Kröckel Bau errichtet mit jedem Bauvorhaben ein Stück Zukunft und Geborgenheit für die Bauherren.

"Wir wollen, dass sich unsere Kunden in ihrem neuen Zuhause wohlfühlen, weshalb wir sie von Anfang an begleiten", versichert Klaus Kröckel. Als Fachmann weiß er, dass Bauen weitaus mehr ist, als nur Steine aufeinander zu setzen. Jede Phase bedarf einer präzisen Organisation, Abstimmung und Ausführung. Um den Bauherren ein hohes Maß an Qualität bieten zu können, lässt das Team seine langjährige Kompetenz und Erfahrung in jedes Bauvorhaben einfließen.



Immer ein offenes Ohr

"Wir haben für die Anliegen und Wünsche unserer Bauherren immer ein offenes Ohr und führen die Arbeiten mit hohem Engagement aus", so der Geschäftsführer.

Als erfahrener und verlässlicher Partner hat sich die Sonnefelder Baufirma seit 130 Jahren einen sehr guten Namen in der Region und darüber hinaus erarbeitet und zeichnet sich unter anderem durch Kundennähe, Termintreue, Transparenz und Service aus. Die vielen zufriedenen Bauherren dokumentieren dies seit Jahrzehnten eindrucksvoll mit ihren Dankschreiben. ake