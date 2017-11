Clever renovieren

Wer energetisch renovieren oder barrierefrei sanieren möchte, muss tief in die Tasche greifen. Das muss aber nicht sein. Sind Rahmenbedingungen erfüllt, können staatliche Förderungen in Anspruch genommen werden. Dr. Viggo Weber, Honorarberater für die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern, erklärt, welche Möglichkeiten es für Bauherren gibt.



Wer ist für mich als Bauherr der richtige Ansprechpartner, wenn es ums Thema Renovierung und eventuelle Zuschüsse geht?

Es ist ratsam sich rechtzeitig vor Beginn einer Sanierung unabhängig beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass man auch die richtigen, energetisch und wirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen umsetzt. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und das Land Bayern ("10000-Häuser-Programm") fördern die energetische Sanierung von Wohngebäuden.



Wie viel Eigenkapital muss ich vorhalten, wenn ich umfassend sanieren möchte?

Die KfW fördert die energetische Sanierung von Wohngebäuden bei Beachtung der technischen Mindestanforderungen der KfW mit einem zinsgünstigen Kredit über maximal 100.000 Euro pro Wohneinheit und gewährt einen Tilgungszuschuss. Alternativ kann man auch die reine Zuschussvariante über 10 Prozent der Investitionssumme, maximal aber 5000 Euro, wählen.

Mit dem KfW-Kredit kann man eine energetische Komplettsanierung realisieren, so dass kaum Eigenkapital eingesetzt werden muss. Mit der Hausbank sind dann in erster Linie die notwendigen Sicherheiten (z. B. Grundbucheintrag) zu klären.

Das Land Bayern gewährt im Rahmen des "10000-Häuser-Programms" zusätzlich einen Bonus, wenn die entsprechenden Anforderungen erfüllt sind.



Meine Heizung ist über 30 Jahre alt und war im letzten Winter schon mal kaputt. Kann ich mit Zuschüssen rechnen, wenn ich mir in diesem Jahr ein neues Modell leiste?

KfW und BAFA gewähren Zuschüsse. Je nach Heizungsart muss der Antrag bei der KfW oder beim BAFA gestellt werden. Seit Anfang dieses Jahres fördert die KfW ein "Heizungs- und Lüftungspaket" mit einem Zuschuss von 15 Prozent der Investitionssumme bis maximal 7500 Euro. Die KfW bietet alternativ zum Zuschuss auch einen Kredit einschließlich Tilgungszuschuss an. Wichtig ist, dass der KfW-Antrag vor Beginn der Maßnahme gestellt wird.



Was muss ich beachten, wenn ich beabsichtige, in ein denkmalgeschütztes Gebäude zu ziehen und dieses umfassend zu renovieren?

Denkmalgeschützte Gebäude fallen nicht unter die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV). Insofern hat man freie Hand. Um energetisch sinnvoll und bauschadensfrei zu sanieren, sollte man das Gebäude vor Maßnahmenbeginn in jedem Fall von einem KfW-Energieberater "Baudenkmale und besonders erhaltenswerte Bausubstanz" inspizieren lassen.

Die Kontaktdaten dieser zugelassenen Energieberater sind zu finden unter www.energie-effizienz-experten.de. Diese Energieberater erarbeiten individuelle Sanierungsvorschläge und begleiten auf Wunsch auch die Maßnahmen während der Ausführungsphase. Möchte man für diese Sanierungsmaßnahmen einen KfW-Kredit in Anspruch nehmen, ist die Einbeziehung eines KfW-Energieberaters "Baudenkmale" Pflicht.



Barrierefreiheit ist für viele erstrebenswert. Kann ich mit Zuschüssen rechnen, wenn ich die größten Barrieren im Hause beseitigen möchte - Treppen, Rampen, Hürden im Bad etc.?

Die KfW fördert barrierefreies Umbauen mit einem Kredit oder einem Zuschuss. Die technischen Mindestanforderungen der KfW sind hierbei zu beachten. Gefördert werden beispielsweise Umbau und Schaffung von altersgerechten Kfz-Stellplätzen, der Bau von Rampen zur Überwindung von Barrieren, der Einbau von Treppenliften und der Umbau der Sanitärbereiche.

Beim Badumbau ist z. B. zu beachten, dass die Raumgröße mindestens 1,80 mal 2,20 m betragen muss, die Einstiegshöhe der Badewanne 50 cm nicht überschreiten darf und Duschplätze bodengleich und mit rutschfestem oder rutschhemmendem Boden versehen sein müssen.



Beratung in der Region

Dr. Viggo Weber arbeitet als Honorarberater für die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern. Beratungsstandorte in der Region gibt es in Bad Kissingen, Bamberg, Coburg, Erlangen, Lichtenfels, Nürnberg, Schweinfurt und Würzburg. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter 0800/809 802 400 (kostenlos).

Weitere Informationen finden sich auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de.