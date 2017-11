Während ansehnliche Ortskerne verwaisen, wird in der Flur ein Baugebiet nach dem anderen ausgewiesen. Eine Entwicklung, die Dörfer bedroht. Dass es auch anders gehen kann, zeigt die Ausstellung "Bauen mitten im Dorf", zusammengestellt von Gabriele Pfeff-Schmidt, ehemals Kreisbaumeisterin beim Landratsamt Bamberg. Als gutes Beispiel für "Maßnahmen auf unattraktiven Grundstücken" ist darin das Projekt der Familie Niebuhr aufgeführt. Alte Dorfstraße 1 in Geisfeld, Gemeinde Strullendorf, Landkreis Bamberg: Entstanden ist aus einem ehemals landwirtschaftlichen Anwesen ein ortsbildprägendes Wohnhaus mit angrenzendem Gästehaus auf einem nicht einmal 500 Quadratmeter großen Grundstück.



Der große Traum

Für die Familie ist die Verwirklichung des Projekts die Erfüllung eines Traums. Wer sich mit den Details befasst, staunt über die Zähigkeit des Bauherren. Baustellen und kein Ende - nach vier arbeitsreichen Jahren mit etlichen überraschenden und folgenreichen Erkenntnissen ist die Puste noch lange nicht aus, schließlich wollen noch einige Arbeiten abgeschlossen werden. Der Einsatz ist nur durch Herzblut zu erklären, durch Liebe zum Projekt. Letztendlich sind die Niebuhrs für Geisfeld ein Glücksfall: Nach neun Jahren kehren sie seiner Heimat Hamburg den Rücken, um das Haus, in dem Stefanie Niebuhr viele Stunden ihrer Kindheit bei Oma Luise verbracht hat, zu bewohnen.

Doch von vorne: Das Haus an der Alten Dorfstraße kennt in Geisfeld jedes Kind. Luise Kalb, die Großmutter von Stefanie Niebuhr, betreibt darin bis Mitte der neunziger Jahre einen kleinen Edeka-Gemischtwarenladen. Die Enkelin beschließt mit ihrem Mann Roland, 2013 von Hamburg nach Geisfeld zu ziehen und das Haus, das seit 1850 im Familienbesitz ist, zu bewohnen.

Der Zeitpunkt ist gut gewählt, denn die Einschulung von Tochter Luise steht an. Für Roland Niebuhr bedeutet der Wechsel beruflich keinen Bruch, als IT-Spezialist ist er örtlich ungebunden.



Scheune immer noch Teil

Zum um 1800 entstandenen Anwesen, ursprünglich landwirtschaftlich genutzt, gehörte eine kleine Scheune. Der Plan des Bauherren sah vor, die Scheune abzureißen und stattdessen ein Gästehaus zu errichten. Das Amt für Denkmalschutz stimmte zu mit der Auflage, den Charakter einer Scheune zu erhalten. "Balkone waren deshalb nicht gestattet", erklärt Stefanie Niebuhr. Vom Beginn der Planungen bis zur Genehmigung durch das Landratsamt gingen allerdings zwei Jahre ins Land. Endlich, im September 2014 - "nach der Kirchweih", erinnert sich Roland Niebuhr - konnte mit dem Abriss der Scheune begonnen werden. Im Juli 2015 zog der erste Gast im "Luisenhof" ein. Keine Auflage war es, Scheunen-Elemente ins Gästehaus zu integrieren.

Trotzdem wurden Ziegelsteine von der Scheune im Eingangsbereich integriert, "von Hand abgeklopft", verweist Roland Niebuhr auf mühselige Details der Arbeit. Als Spiegel im Obergeschoss haben alte Stallfenster Verwendung gefunden. Besonderheit in den sechs Gästezimmern ist die Bemalung mit Gummiwalzen, fränkische Art der Wandgestaltung, wie sie auch im Freilandmuseum Bad Windsheim zu bewundern ist.



Neuer Dachstuhl

Gemessen an den Arbeiten am Wohnhaus kommt die Umwandlung der Scheune in ein Gästehaus einer Ouvertüre gleich, einer Einleitung.

Zwar ging der Einzug der vierköpfigen Familie - bisher noch nicht erwähnt worden ist Marie, die jüngere Schwester von Luise - im Dezember 2013 verhältnismäßig flott über die Bühne.

Und auch das Versprechen von Stefanie Niebuhr, das Weihnachtsfest 2013 mit einem Christbaum in der Wohnung im ersten Stock zu feiern, konnte gehalten werden.

Vorher war aber schon der erste Kraftakt zu bewältigen: Im Herbst ragte der Dachstuhl, von der Dachabdeckung befreit, kahl in den Himmel.

Da erklärte der Zimmermann den Dachstuhl rundheraus für zu marode, um neu eindecken zu können. Ein neuer Dachstuhl musste also her, was der Fachmann denn auch prompt erledigte. "Und wir haben wirklich geglaubt, wir ziehen hier ein und damit wäre das Gröbste erledigt", erinnert sich Stefanie Niebuhr.

Seitdem reißt die Baustellen-Serie nicht ab, verbunden mit reichlich Arbeit und finanziellen Anstrengungen. Im Frühjahr konnte auch mit der Sanierung des Erdgeschosses begonnen werden. Seitdem zieht sich das Thema Abbruch wie ein roter Faden durch alle Stockwerke, Grube um Grube wurde mit Schutt aufgefüllt. Sechseinhalb Tonnen Sand und Dreck sind bisher heraustransportiert worden, hat Roland Niebuhr errechnet. Was sich hinter Rigips-Platten und Fliesen verbarg, hielt nicht den Anforderungen einer Familie stand, die bei der Ausstattung der Gästezimmer auf Materialien achtete, die auch ein Allergiker gut verträgt.



Ganze Familie half mit

Die einzelnen Baumaßnahmen umfassten unter anderem das Bearbeiten der Sandsteinquader am Fundament des Hauses mit einer Injektionslösung, um sie von Feuchtigkeit zu befreien. Gedämmt wurde mit Mineralschaumplatten, als Boden wurde in den Obergeschossen Leicht-Estrich verlegt. Um die Balken von Lack und Putz zu befreien, wurden sie trockeneisgestrahlt. Die größeren Fenster aus jüngerer Zeit wurden zurückgebaut und mit Sandsteineinfassungen versehen. Der versottene Kamin musste neu aufgemauert werden. Zum Glück hilft die Familie zusammen. Ohne Hans Kalb, Vater von Stefanie Niebuhr, im zurückliegenden Berufsleben Ingenieur, "wäre alles aussichtslos gewesen", erklärt die Tochter. Mutter Mathilde hat die Kinder unter ihre Fittiche genommen, wenn alle am Bau gebraucht werden. Und Roland Niebuhr, als IT-Fachmann nicht unbedingt der geborene Handwerker, offenbart Seiten, die bisher im Verborgenen schlummerten - was Tochter Luise zu der Feststellung "mein Papa kann alles" veranlasste.

Ein Ende des Innenausbaus ist noch nicht abzusehen, aber das Gröbste ist geschafft. Eingebrannt im Familiengedächtnis haben sich das Kochen von Marmelade mit Campinggas und die auf dem Bau ruinierte Schulter von Hans Kalb. Bei aller Plackerei gibt's zur Vorgehensweise kein Fragezeichen. "Das würden wir wieder alles ganz genauso machen", ist sich Stefanie Niebuhr sicher. geb