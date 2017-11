Wer gerade ein Haus baut oder plant, der weiß, dass er ständig neue Entwicklungen und Innovationen in der Baubranche gibt. Seien es nun Fertighäuser aus dem 3D-Drucker, neue Konzepte zur Raumaufteilung oder Quantensprünge in Sachen Sanitäranlagen – es gibt ständig Neues und wer mit seinem Bauvorhaben auf dem neusten Stand sein möchte, der muss sich informieren. Baumessen sind die ideale Gelegenheit, sich umfassend über Neuigkeiten aufklären und sich ein wenig inspirieren zu lassen.



Haus & Garten Träume Die im Zwei-Jahres-Turnus stattfindende Messe ist eine Verbrauchermesse bei der sich alles um den Gartenbau dreht. In der herrlichen Umgebung des Schlossparks Staatsbad haben Sie die Möglichkeit regionale Aussteller und Händler zu treffen und sich das breite Angebot in schöner Präsentation anzusehen.

05. bis 07. August 2016

Schlosspark Staatsbad Bad Brückenau



Immobilientage Jedes Jahr finden an der Universität Regensburg die Immobilientage statt. Hier erfahren Sie alles zu Kauf, Finanzierung und Absicherung von Immobilien. Das Forum ist Sammelbecken von Immobilien- und Bauexperten und eine gute Chance, mit Profis über das eigene Bau- oder Kaufvorhaben zu sprechen.

17. und 18. September 2016

Vielberth-Gebäude, Universität Regensburg



ufra Die Unterfrankenschau in Schweinfurt ist eine regionale Verbrauchermesse mit etwa 400 Ausstellern. Die Messe umfasst sowohl bauliche Themen, als auch die Bereiche Lifestyle, Freizeit und Hobby und vieles mehr. Kurzum: eine Messe für Jedermann.

01. bis 09. Oktober 2016

Volksfestplatz Schweinfurt



Wohnen Bauen Ambiente Diese Messe dreht sich ums Wohnen, Bauen und um Lifestyle. Erfahren Sie, was die neusten Trends sind und sind Sie die Ersten, die Informationen über die neusten Entwicklungen im Baugewerbe erhalten. Zudem bietet der Veranstalter spannende Vorträge und Informationsveranstaltungen an.

08. und 09. Oktober 2016

Brose Arena Bamberg



HOWeGA 2016 Die Messe „Holzwinkel-Welden-Gewerbeausstellung“, kurz HOWeGA, ist das Mekka der heimischen Bauunternehmen. Ein breites Angebot von Dienstleistern aller Art zeigen ihre neusten Entwicklungen an zahlreichen Ständen.

17. und 18. September 2016

Holzwinkelsaal Welden



Bau- und Energiesparmesse Als privater Bauherr sind Sie hier genau richtig: die Bau- und Energiesparmesse ist an die individuellen Ideen und Pläne von Privatkunden angepasst. Diese Messe informiert Sie gründlich über Renovierung, Bau und Sparmöglichkeiten.

10. und 11. Oktober 2016

Dreiländerhalle Passau



Oberfrankenausstellung Coburg Eine Verbrauchermesse mit einem breiten Angebotsspektrum, Sonderschauen und Vorführungen für Verbraucher.

13. bis 16. Oktober 2016

Ausstellungsgelände am Ketschenanger, Coburg



Bau- und Immobilienmesse Diese Messe ist speziell für alle, die gerade Abwägen, ein eigenes Bauvorhaben oder den Kauf einer Immobilie zu starten. Hier finden Sie Informationen zu Investitionen, behinderten- und altersgerechte Architektur und Energieoptimierung.

15. und 16. Oktober 2016

Max-Reger-Halle, Weiden i. d. Opf.



Immobilien + Bautage Ansbach Alle zwei Jahre finden die Immobilien + Bautage in Ansbach statt. Die Fachmesse ist für alle geeignet, die sich umfassend über alles informieren möchten, was den Bau und den Kauf von Immobilien anbelangt.

29. und 20. Oktober 2016

Tagungszentrum Onolda, Ansbach