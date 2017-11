Mountainbike-Festival Eggental

Das Mountainbiken fasziniert immer mehr Menschen - kaum eine andere Sportart hat einen ähnlichen Erlebnischarakter zu bieten. Spannend ist nicht zuletzt der Kontrast zwischen dem langsamen, kräftezehrenden Aufstieg und der rasanten, aber dennoch kontrollierten Fahrt bergab.

Das Gefühl von Unabhängigkeit und Freiheit stellt sich beim Mountainbiken aber vor allem auch dadurch ein, dass man sich aktiv durch oftmals wunderschöne Landschaften bewegt. Dabei sind Mountainbiker immer auf der Suche nach neuen, herausfordernden Trails. In diesem Sommer werden Sportler jeden Niveaus in Südtirol fündig.



Welschnofen Carezza

Die Faszination nennt sich hier Rosadira - so heißt im Südtiroler Eggental der magische Moment, in dem die untergehende Sonne die Felswände der Dolomiten zum Glühen bringt. Dieser magische Augenblick steht Pate für ein Mountainbike-Festival, das vom 15. bis 18. Juni erstmals in Welschnofen Carezza zwischen den berühmten Dolomitenbergen Rosengarten und Latemar stattfindet.

Jeder Tag des Festivals steht unter einem anderen Motto, dabei hat jeder Teilnehmer die freie Wahl, an wie vielen Events er teilnehmen möchte. Der smaragdgrüne Karer See bildet zum Abschluss die Kulisse für ein stimmungsvolles Unplugged-Konzert.



Kurse und Workshops

An der Bergstation der Kabinenbahn Welschnofen treffen sich die Mountainbiker. Das neue Fahrtechnik-Übungsgelände ist Schauplatz vieler Kurse und Workshops mit ausgebildeten Coaches einer renommierten Bikeschule.

Auf dem Carezza-Trail selbst geht es auf über vier Kilometern entlang eines Bachlaufs durch Wälder und Wiesen über viele Kurvenkombinationen, Wellen und Sprünge hinab zur Talstation. Auch Kinder kommen im Übrigen mit ihrem Bike bei betreuten Wettkämpfen und Spielen, Geschicklichkeitsparcours und einer Schnitzeljagd auf ihre Kosten. djd



Eine der schönsten Bikeregionen der Dolomiten

Carezza in der Südtiroler Ferienregion Eggental hat sich vor einigen Jahren aufgemacht, um eine der schönsten Bikeregionen zu werden. Viele hundert Kilometer an Wanderwegen sind vor über 150 Jahren in diese beeindruckende Landschaft gebaut worden - heute sind sie die Basis für abwechslungsreiche Touren mit dem Mountainbike. Mit Hilfe von vier Liftanlagen mit Biketransport in der Region können sich die Biker zusätzliche Höhenmeter im Übrigen ersparen. Viele traditionelle Einkehrmöglichkeiten entlang der Touren laden auch zum Verweilen ein. Informationen zum Mountainbike-Festival im Juni gibt es unter www.rosadira-bike.com.