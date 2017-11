Adrenalinschub und Nervenkitzel

In der Tourismusregion Oberharz am Brocken ist Action angesagt: In luftige Höhen geht es auf der weltgrößten Hängebrücke, ins Reich der Finsternis mit einer Taschenlampen-Höhlenführung und in die wilde Natur beim Survival-Training.



In schwindelnder Höhe

Über die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt können Mutige seit neuestem in 100 Metern Höhe das Bode-Staubecken überqueren. Das schwankende Vergnügen "Titan-RT" ist sagenhafte 458,5 Meter lang und sieht mit seiner filigranen Seilkonstruktion ganz leicht aus. Wer sich hinüber traut, blickt durch den Gitterrost-Laufsteg direkt in die Tiefe, kann sich aber sicher fühlen zwischen den Geländern mit Edelstahlnetzen.



Senkrecht in die Tiefe

Man lehnt sich weit über die Staumauer der Wendefurth-Talsperre, blickt 43 Meter in die Tiefe - und läuft einfach weiter, senkrecht nach unten. Beim "Wallrunning" sind die Abenteuerlustigen gut angeseilt, bestimmen selbst die Geschwindigkeit und können per Helm-Kamera ihren eigenen Action-Film drehen. Wer dann noch nicht genug hat, kann unter der Hängebrücke "Titan-RT" allein oder im Tandem einen 75 Meter tiefen "Gigaswing"-Pendelsprung erleben.



Wie im Flug

Schon auf dem Startturm 120 Meter über dem Abgrund der Rappbode-Talsperre ist der Ausblick atemberaubend, und dann heißt es fallen lassen! An Europas größter Doppelseilrutsche "Megazipline" können alle Draufgänger ab zehn Jahren an einem 1000 Meter langen Stahlseil durch die Luft sausen. Allein oder parallel zu zweit hängen sie dabei sicher eingeklinkt.



Im Reich der Finsternis

Für alle Kinder ab fünf Jahren ist die aufregende Taschenlampenführung durch die Rübeländer Tropfsteinhöhlen ein echtes Highlight im Oberharz. Aber auch Jugendliche und Erwachsene entdecken unter fachkundiger Leitung die beeindruckenden Tropfsteine und tierischen Höhlenbewohner wie Fledermäuse und Grottenolme tief unter der Erde.



Die Blutsauger sind zurück

Auf Erwachsene wartet in den Rübeländer Tropfsteinhöhlen ein abenteuerliches Theaterspektakel in einer einzigartigen Natur-Kulisse. Im Stück "Carmilla - Draculas Tochter" begegnen die Zuschauer dem berühmten Vampirfürsten unter Tage, Grusel und Gänsehaut sind garantiert.



Survivaltours

Wie mache ich ein Feuer ohne Streichhölzer? Wie baue ich eine Unterkunft aus Naturmaterialien? Wie überlebe ich im Gebirge? Im bewaldeten Oberharz können große und kleine Abenteurer die wilden Seiten in sich entdecken bei Survival-Kursen von 24 Stunden bis zu fünf Tagen.



Veranstaltungstipp: "Olm besucht Olme"

Am 24. Juni 2017 gibt Hans Werner Olm ein Gastspiel in den Rübeländer Tropfsteinhöhlen. Motto: "Olm besucht die einzigen Grottenolme Deutschlands!". Der zweifache RTL-Comedy-Preisträger präsentiert sein aktuelles Tour-Programm "Mach fertig" in der einzigartigen Kulisse des Goethesaals in der Baumannshöhle. In diesem größten Hohlraum der Rübeländer Höhlen werden den ganzen Sommer über auch Theatervorstellungen für Kinder und Erwachsene gegeben. Dabei wird der märchenhafte Tropfsteinschmuck eindrucksvoll illuminiert und spiegelt sich im künstlichen Wolfgangsee wider. Weitere Informationen findet man unter www.harzer-hoehlen.de.



djd