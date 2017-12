Weihnachtsmarkt Zeil am Main

Am zweiten Adventswochenende findet auf dem historischen Marktplatz der stimmungsvolle Zeiler Weihnachtsmarkt statt. Die vielen Buden und die Häuser am Marktplatz zeigen sich weihnachtlich geschmückt. Vor allem am späten Nachmittag und am Abend, wenn Tausende kleiner Lichter alles hell erstrahlen lassen, kommt bei den vielen Besuchern Weihnachtsstimmung auf. Auf dem Zeiler Marktplatz werden an liebevoll dekorierten Ständen neben Krippenfiguren, Marmeladen aus eigener Produktion oder Accessoires für die Winterzeit auch handgearbeitete Dekoartikel präsentiert.

In diesem Jahr bietet die Stadt, passend zum 2018 stattfindenden 1000-jährigen Jubiläum, außergewöhnliche Heimatgeschenke an. Neben Kaffeetassen mit 3-D-Gravur und Zeiler Wein- und Cocktailgläsern werden ein spannendes Zeiler Comic-Heft und der Zeiler Künstlerkalender für 2018 angeboten - Dinge, die es definitiv nur in Zeil gibt und die deshalb als Weihnachtsgeschenke perfekt sind.



Köstlichkeiten für den Gaumen

Begeistert waren die Weihnachtsmarktfans immer von den vielen kulinarischen Leckereien, denn von den Zeiler Winzern, Gastwirten und Vereinen wird immer Köstliches kredenzt. Vor allem die Getränkespezialitäten sind ein absolutes Muss. In der Weinstadt Zeil findet man Besonderes, das es auf anderen Weihnachtsmärkten nicht gibt. Wo sonst kann man sich die beliebte heiße Domina aus dem Weinhaus Nüßlein, dessen wunderschöne Vinothek am Marktplatz auch besichtigt werden kann, den schmackhaften Bratapfelpunsch und eine edle Feuerzangenbowle schmecken lassen! Auch neue Kreationen verschiedener Wintercocktails, heiße Schokoladen und weihnachtliche Kaffee-Variationen versprechen besonderen Genuss. Für den kleinen und etwas größeren Hunger gibt es fränkische Bratwürste, gebrannte Mandeln, frisch gebackene Waffeln und viele Leckereien mehr.



Das Christkind kommt

Ein Muss ist der Besuch des Christkinds, das einen Prolog zur Eröffnung sprechen wird. Danach wartet es im Torbogen des Rathauskellers auf Kinder, die ihre Wunschzettel abgeben möchten. Die Wunschzettel werden an den Ständen rund ums Rathaus ausgegeben. Das Christkind lässt sich auch gerne mit den Kindern fotografieren - hierauf freuen sich Kinder und Eltern gleichermaßen! Auch am Sonntag ab 11.30 Uhr ist das Christkind persönlich in seinem Stübchen anwesend.

Für adventliche Stimmung sorgt ein weihnachtliches Musikprogramm. Auf einer Bühne direkt unter dem Zeiler Weihnachtsbaum spielen Musiker aus Zeil und den Stadtteilen adventliche Weisen. Ein Höhepunkt am Sonntag wird der Auftritt von "Down On The Corner" sein.



Krippenausstellung

Die Krippenfreunde Zeil unter der Regie der Familie Vogler zeigen bei ihrer Ausstellung im historischen Sitzungssaal des Rathauses über zwanzig Krippen. Interessant ist es, die verschiedenen Interpretationen zum Thema Weihnachten zu vergleichen. Sowohl fränkische als auch orientalische Motive sind zu bestaunen, oft sogar mit handgeschnitzten Figuren.

In den letzten Jahren wurde die Zeiler Steinkrippe, das "Himmlische Jerusalem" wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die kleine, aus mehreren Steinhäusern bestehende Stadt aus dem Morgenland kann vor dem Rathaus bestaunt werden.



Spielzeug- und Bücherflohmarkt

Wie in den letzten Jahren findet in diesem Jahr am Sonntag, 10. Dezember, von 13 bis 17 Uhr ein Spielzeugflohmarkt für Kinder im Eingangsbereich der Grund- und Hauptschule statt. Bereits ab 9 Uhr öffnet die Stadtbibliothek am Sonntag ihre Räume zum Bücherflohmarkt. Bücherfreunde können hier gebrauchte Taschenbücher, Romane, Kinderbücher, Sachbücher und auch Zeitschriften kaufen.

Der Verkaufsbeginn an den Ständen des Weihnachtsmarktes ist am Samstag, 9. Dezember, um 16 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, um 10 Uhr. Verkaufsende soll am Samstag gegen 21 Uhr, am Sonntag gegen 19.30 Uhr sein.



Zeiler Krippenweg

Der Hobbybastler und Krippenbauer Klaus Kneuer aus Zeil wird wieder in den Schaufenstern und gastronomischen Betrieben und Läden seine handwerklich gefertigten Krippen in den unterschiedlichsten Stilrichtungen präsentieren.

Verena Bühl





Musikfolge

Samstag, 9.12.2017

16.15 Uhr Heimatkapelle Ziegelanger

16.30 Uhr Eröffnung mit dem Christkind anschließend Heimatkapelle Ziegelanger bis ca. 17:15 Uhr

17.45 Uhr Stadtkapelle Zeil

19.15 Uhr Posaunenchor Altershausen/Sechsthal

20.00 Uhr Abt-Degen-Bläser



Sonntag, 10.12. 2017

11.15 Uhr Gemeinsames Liedersingen des kath. und evang. Kindergartens Zeil

16.15 Uhr Rocking Christmas mit "Down On The Corner"