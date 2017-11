Weihnachtsmarkt Rödental

Am ersten Adventswochenende können Kinder und Erwachsene auf dem Rödentaler Weihnachtsmarkt in die Welt des Weihnachtszaubers eintauchen. Hier erleben alle einen Weihnachtsmarkt, der alle Sinne fesselt: Weihnachten zum Sehen, Hören, Riechen und Schmecken. Da gibt es frischgebackene Plätzchen, würzigen Glühwein und fruchtigen Beerenwein, Weihnachtsschmuck und Spielzeug in Hülle und Fülle.



40 festlich geschmückte Stände

An den festlich geschmückten Ständen in der Domäne Oeslau bieten circa 40 Aussteller aus der Region alles für ein stimmungsvolles Fest: Puppen, Plüschtiere und Holzspielzeug für die Kleinen, Kerzen, Körbe und Christbaumschmuck für alle Großen. Am ganzen Wochenende können große und kleine Besucher am Stand des Imkervereins Kerzen aus echtem Bienenwachs rollen. In der großen Halle können schöne und dekorative Kerzen unter der Anleitung der Kerzenmacherin Christine Alberth hergestellt werden.

Der Rödentaler Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten am Freitag, 1. Dezember, von 17 bis 20 Uhr, am 2. Dezember, von 13 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.

Am Freitag, 1. Dezember, um 17.30 Uhr, eröffnet Bürgermeister Marco Steiner den Weihnachtsmarkt. Im Anschluss spielt das Jugendorchester Stadt Rödental ein Standkonzert.



Der Nikolaus kommt

Am Sonntag, ab 14 Uhr, werden vom Musiker Rainer Lohr weihnachtliche Lieder gespielt. Natürlich hat auch der Nikolaus am Freitag, um 17 Uhr, und am Sonntag, um 15 Uhr, sein Kommen angesagt. Er und die vielen ehrenamtlichen Helfer, die den Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen haben, laden in die Domäne Oeslau ein.