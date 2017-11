Weihnachtsmarkt Münnerstadt

Großes Rahmenprogramm





Städtischer Markt



Oliver Schikora



Die Vorweihnachtszeit ist eine ganz besondere Zeit, nicht nur wegen der Vorfreude auf Weihnachten. Vor allem in Münnerstadt und seinen Stadtteilen gibt es seit Jahren ein großes Programm, das für Jung und Alt eine ganze Menge zu bieten hat.Eine der besucherträchtigsten Veranstaltungen im Jahr in Münnerstadt ist der Weihnachtsmarkt des Altstadtvereins "Weihnachten im Schloss" am ersten Advent mit rund 40 Ausstellern im Deutschordensschloss und Heimatspielhaus. Bürgermeister Helmut Blank eröffnet gemeinsam mit dem Mürschter Engelchen und dem Kinder- und Jugendchor der Liedertafel den Markt am Samstag, 25. November, um 13.30 Uhr. Die Marktstände haben am 25. November von 13 bis 21 Uhr geöffnet, am 26. November von 10 bis 18 Uhr.Natürlich bietet der Altstadtverein wieder ein großes Rahmenprogramm. Für Kinder wird jede Menge geboten: Der Nikolaus kommt, das Himmelspostamt hat geöffnet, am Samstag gibt es ab 18.30 Uhr einen Taschenlampen-Umzug durch die Stadt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, vor allem dank der Hilfe der Heimatspieler, Kolping/Elferrat und des KTC. Auch das musikalische Programm kann sich sehen lassen - zumal sie in der Region zu dieser Jahreszeit mit Sicherheit die einzigen Open-Air-Konzerte sind. So spielen die Stadtkapelle, die Trachtenkapelle Burghausen, Gruppen der städtischen Musikschule sowie die Bands "Bruderherz", Samstag, 16 Uhr, und "Nochtschicht", Samstag, 19.30 Uhr, mit Country, Blues und Rock. Am Sonntag, 15 Uhr, kommt die Irish-Folk-Band "Whistling to the bird".Am Sonntag, 26. November, gibt es zusätzlich zu "Weihnachten im Schloss" noch den städtischen Markt rund um das Rathaus sowie einen verkaufsoffenen Sonntag in den Münnerstädter Geschäften, wo man gemütlich bummeln kann und in vielen Geschäften mit Glühwein, Punsch und Plätzchen verwöhnt wird. Weihnachtliche Augenblicke gibt es am Sonntag ab 13 Uhr im Juliusspital. Auch die Mürschter Flohmarktkultur ist an beiden Tagen wieder aktiv: Der Benefiz-Flohmarkt des Heimatspielhauses ist ebenso geöffnet wie der Charity-Laden für das Tierheim Wannigsmühle und der Mürschter Trödelmarkt in der Kelterhalle. Außerdem gibt es im Jugendzentrum am Dicken Turm einen Bücherflohmarkt.Informationen zu Weihnachten im Schloss gibt es auch unter www.altstadtverein.de