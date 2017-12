Weihnachtsmarkt Hollfeld

Lesestunden für Kinder



Gerhard Leikam



Die Stadt Hollfeld, die Hollfelder Vereine und die Hollfelder Geschäftswelt lädt zum großen und stimmungsvollen Weihnachtsmarkt am Marienplatz und in der Hollfeld Innenstadt. Der beliebte Markt findet am Sonntag, 3. Dezember, 10 bis 17 Uhr, am Marienplatz und am Unteren Markt mit verkaufsoffenem Sonntag in ganz Hollfeld statt.Seit Wochen haben sich die Vereine und Organisation darauf vorbereitet und bieten neben Glühwein, leckerem Weihnachtsgebäck, Weihnachtsartikel auch selbst gebastelte Sachen zum Verkauf an. Ins direkte Marktgeschehen ist die Hollfelder Innenstadt, das Wittauerhaus und das Kulturzentrum Gangolf mit eingebunden. Ab 14 Uhr können die Kinder im Wittauerhaus ihren Wunschzettel für das Christkind bastelten und von 14 bis 16 Uhr besucht das Christkind höchstpersönlich die Geschäfte sowie Lokale in der Hollfelder Innenstadt.Weiter geht es um 15 Uhr: hier hat das Familienzentrum Wigwam wieder eine Lesestunden für Kinder vorbereitet und um 16 Uhr kehrt das Christkind wieder zurück ins Wittauerhaus und nimmt die Wunschzettel der wartenden Kinder entgegen. Zudem veranstaltet ab 16 Uhr die Jugendblaskapelle ein Standkonzert vor dem Rathaus.Beim Weihnachtsmarkt in Hollfeld tritt das Christkind auch mit der Bürgermeisterin Karin Barwisch um 17 Uhr auf und nach dem Besuch des Christkindes am Marienplatz schließt das weihnachtliche Geschehen mit einer Lesestunden für Erwachsene und muskalischer Umrahmung durch die Musikschule im Wittauerhaus ab.Des Weiteren hat am Markt auch die Bücherei geöffnet und dort findet eine Ausstellung von alten Adventskalendern statt. Die Katholische Jugend sorgt für Kaffee Plätzchen und Kuchen im Pfarrsaal und auch das Seniorenheim hat einen Basar aufgebaut und lädt alle Gäste herzlich ein.Zudem finden an den vier Adventswochenenden auf dem Spitalplatz in Hollfeld verschiedene weihnachtliche Events statt wie Weihnachtsbuden, Nikolausfeier und After-Work-Party. Weitere Infos unter www.hollfeld.de