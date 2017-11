Weihnachtsmarkt Ebern

Advent ohne Weihnachtsmärkte? Nein, viele Menschen könnten sich die vormals "besinnliche Zeit" ohne sie gar nicht mehr vorstellen und sie gehören zur Adventszeit einfach dazu. Das gilt auch für die Stadt Ebern, wo der Weihnachtsmarkt in der idyllischen Altstadt eine lange Tradition hat. Auch in diesem Jahr sind wieder mehr als 30 Stände aufgebaut und das Rahmenprogramm bietet einen schönen Einstieg auf den Advent und die Weihnachtsfeiertage.

Der große Weihnachtsmarkt gilt als Höhepunkt und Jahresabschluss für das Marktwesen in Ebern, das durch den "Lätare-Markt" vor Ostern, dem Kirchweihmarkt im September, dem Herbstmarkt im Oktober und dem Weihnachtsmarkt sowie den beliebten Bauernmärkten mit Produkten von hier bestimmt ist. Auch wenn das touristische Angebot mit Fahrten zu Weihnachtsmärkten immer mehr boomt, schätzen doch die meisten Besucher genauso die kleinen Märkte mit typischen Produkten ihrer Umgebung.



Umfangreiches Rahmenprogramm

Der Duft von Lebkuchen, gebrannten Mandeln, Glühwein und Bratwürsten lockt in der Adventszeit unzählige Besucher und meist sorgen die Vereine für ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm. So ist es auch in Ebern. Neben dem Marktgeschehen mit Verkaufsständen für Weihnachtsartikel und kunsthandwerklichen Produkten gibt es Krippenausstellungen, den verkaufsoffenen Sonntag der Einzelhändler und auch die Kinder dürfen sich auf den Besuch des Nikolaus' freuen.

Dass für die meisten Erwachsenen in Deutschland Weihnachtsmärkte in der Adventszeit einfach dazu gehören, unterstreicht eine aktuelle Studie, nach der 75 Prozent der Befragten ab 18 Jahren mindestens einen Weihnachtsmarkt besuchen wollen. Nur 7 Prozent meinten, dass sie "auf keinen Fall" auf einen Weihnachtsmarkt gehen werden und weitere 16 Prozent antworteten mit "eher nein".

In Ebern gibt es schon am 2. Dezember, 17 bis 21 Uhr, die entsprechende Einstimmung unter dem Motto "Glühwein, Musik und mehr" am Brunnen auf dem Marktplatz, während das Marktgeschehen dann am 1. Adventssonntag, 3. Dezember, 11 bis 21 Uhr, stattfindet. Die offizielle Eröffnung wird 1. Bürgermeister Jürgen Hennemann um 13 Uhr mit der Vorsitzenden der Tourismus- und Werbegemeinschaft Christina Seebach-Künzel vornehmen.



Adventskonzert und Krippenausstellung

Zu einem Adventskonzert laden der Kinderchor St. Laurentius und Orgelschüler ab 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Laurentius ein. Stadtführer Heinz Zürl bietet ab 16 Uhr eine Krippenführung mit Grauturmbesteigung an, wozu der Treffpunkt am Bahnhaltepunkt ist. Für die Krippenausstellung sind hier vor allem zu nennen die Weihnachtskrippe der Kolpingsfamilie in St. Laurentius, die Krippe im Rathaushof sowie die Ausstellung der Krippenfreunde im Saal der Raiffeisenbank. In der "Xaver-Mayer-Galerie" gibt es außerdem von 11 - 18 Uhr "Photos mit Phon" des Bamberger Fotojournalisten Helmut Ölschlegel zu sehen.

Weihnachtliche Weisen von verschiedenen Ensembles der Musikschule erklingen ab 15 Uhr in der Altstadt, die "Rummelsberger" bieten einen kleinen Markt und auch am Heimatmuseum gibt es ganztägig Bürgerpunsch. Die Altstadt von Ebern ist für diesen besonderen Markt bestens gerüstet. Dazu zählen natürlich auch der große Weihnachtsbaum am Marktplatz und die bei Abenddämmerung einsetzende Illumination wird für ein Ambiente sorgen, in dem man gerne bummelt und sich zum geselligen Beisammensein an den Glühweinständen trifft.



"Adventsblättla" und "Eberner Geschenkgutscheine"

Schon seit 1991 gibt es alljährlich zur Weihnachtszeit das "Adventsblättla", mit dem die Eberner Geschäftswelt auf das vielfältige Angebot des Einzelhandels, der Geschäftswelt und von Organisationen aufmerksam macht.

Das "Adventsblättla" kommt dabei in die Haushalte der Stadt und der ganzen Umgebung. Verbunden ist damit eine Verlosung wertvoller Preise, die durch die Eberner Geschäftswelt gestiftet werden. Voraussetzung ist nur, dass man im Blatt versteckte Lösungssilben zu einem Lösungswort zusammenfügt. Die Preise sind im Fenster der Apotheke am Grauturm ausgestellt.

Mit dem "Eberner Geschenk-Gutschein" der Tourismus- und Werbegemeinschaft ist die beste Möglichkeit gegeben, jemanden eine Freude zu machen und sich einen ganz persönlichen Wunsch zu erfüllen. Jeder kennt ja seine geheimen Wünsche am besten selbst. Den Eberner Geschenkgutschein erhält man bei allen Geldinstituten und der Tankstelle Dietz. Gleichzeitig erhält man dazu auch eine aktuelle, gedruckte Liste aller Mitgliedsbetriebe, bei denen man einen solchen Gutschein einreichen kann.



"Stiller Advent im Heimatmuseum"

Die Freunde der "Stillen-Advent-Abende" im Heimatmuseum dürfen sich freuen, denn auch in diesem Jahr ist es gelungen, wieder namhafte Künstlergruppen für die einzelnen Abende zu gewinnen.

Sie finden jeweils am Dienstag um 18 Uhr statt mit dem "Grettstadter Dreigesang" (5.12.), der "Haßfurter Stubenmusik" (12.12.) und der Gruppe "Intermusikalisch" (19.12.).

In der kuscheligen Stube des Heimatmuseums trifft man sich außerdem immer am Donnerstag (5., 12. und 19.12.) ab 19 Uhr zu "Strickabenden". Hier kann gestrickt oder gehäkelt werden. "Einfach wie zu Omas Zeiten" wird geplaudert, gesungen oder auch Tee und Glühwein getrunken. Wer Lust am Stricken und gemütlichen Beisammensein hat, ist hierzu eingeladen.



"Glühweinabende" am Marktplatz

Ob zum "After-Work-Glühwein" oder einfach so auf ein Gläschen. Glühweinstände im Winter sind anscheinend der Gegenpol zum Biergarten im Sommer.

Mit Freunden verabreden und Glühwein trinken macht Spaß! In Ebern heißt es deswegen ab dem 5. Dezember jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 17 bis 21 Uhr am Marktplatz "Glühwein und mehr".

gg





Veranstaltungen in der Advents- und Weihnachtszeit

Musik und Konzerte:

So 10.12. Weihnachtliches Konzert des Blasorchesters Ebern in der

Dreieinigkeitskirche in Rentweinsdorf um 17 Uhr

Sa 16.12. Weihnachtskonzert mit Operettensänger Hans-Wolfgang Graf im

Seniorenzentrum St. Elisabeth um 15 Uhr

So 17.12. Weihnachtliches Konzert des Blasorchesters, Stadtpfarrkirche um 17 Uhr

So 17.12. Vorweihnachtlicher Konzertgottesdienst mit anschl. Eintopfessen in der

Christuskirche um 10 Uhr

So 07.01. Konzert zum Ende der Weihnachtszeit in der Stadtpfarrkirche um 17 Uhr



Besondere Gottesdienste:

Mo 04.12. Barbara-Andacht am Käppelle um 19 Uhr

Die 05.12. Rorate-Messfeier in der Stadtpfarrkirche um 6 Uhr

Mi 06.12. Friedensgebet in der Stadtpfarrkirche um 19 Uhr

Sa 09.12. Ökumenische Waldweihnacht am Weißfichtensee um 17 Uhr

So 24.12. - Weihnachtliche Weisen mit Bläser vor der Stadtpfarrkirche um 16 Uhr

- Kindermette mit Krippenspiel mit dem Kinderchor St. Laurentius

in der Stadtpfarrkirche um 16.30 Uhr

- Familiengottesdienst mit Krippenspiel zum Heiligen Abend in der

Christuskirche um 16.30 Uhr

- Christmette in der Stadtpfarrkirche (mit Blasorchester Ebern) sowie in

der Christuskirche um 22 Uhr

Mo 25.12. Hochamt Orchestermesse Missa Pastoritia von Marianus Königsberger in

der Stadtpfarrkirche um 10 Uhr

Di 26.12. Hochamt Hl. Stephanus Stadtpfarrkirche St. Laurentius um 10 Uhr

So 31.12. Silvestergottesdienst in der Christuskirche um 17 Uhr

So 31.12. Jahresschlussmesse mit Kindersegnung in der Stadtpfarrkirche 10 Uhr

Mo 01.01. Neujahrsmesse in der Pfarrkirche Jesserndorf mit anschl. Empfang 17 Uhr

Mo 01.01. Gottesdienst mit Abendmahl in der Christuskirche um 17 Uhr

Sa 06.01. Hochamt mit Aussendung der Sternsinger in den Pfarrkirchen