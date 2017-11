Weihnachtsmarkt auf dem Maxplatz

Seit 1911 erfreut er mit seinem einzigartigen Charme - der Bamberger Weihnachtsmarkt. Während sein Ursprung an der Schranne liegt, hat er gleichermaßen einen festen Platz im Herzen der Stadt und der Besucher gefunden: Jahr für Jahr verwandelt der Markt nun den Maximiliansplatz in einen vorweihnachtlichen Festplatz. Rund 70 Buden, Wagen und Stände locken - auf über 600 Metern Länge.



Weihnachtsflair vom Feinsten

Mitten in der Altstadt duftet es dann wieder herrlich nach gebrannten Mandeln und frischen Lebkuchen. Wer es lieber herzhaft mag, der folgt seiner Nase bis zur klassischen Bratwurstbude oder dem ungarischen Lángoswagen. Bei den winterlichen Temperaturen darf selbstverständlich auch der Glühwein nicht fehlen - in geselliger Runde genossen, wird es einem direkt warm ums Herz. Kein Wunder, dass der Weihnachtsmarkt ein beliebter Treffpunkt und großer Anziehungspunkt für Jung und Alt ist.



Bunte Vielfalt

Die bunten Buden bieten eine breitgefächerte Branchenvielfalt: Allerhand schöne Geschenke warten darauf, entdeckt und unter dem Christbaum platziert zu werden. Ob Kunsthandwerkliches, Hochwertiges oder Praktisches - Klassiker wie Spielzeug und winterliche Dekoartikel lassen die Augen leuchten. Textilliebhaber erfreuen sich an der Hülle und Fülle ausgebreiteter Waren, ob man nun seinen Liebsten oder sich selbst etwas Gutes tun möchte - und auch die hell erleuchteten Geschäfte und geschmückten Straßen ringsum laden zum Bummeln ein.

Besonders in den Abendstunden ist und bleibt es ein besonderes Erlebnis, über den leuchtenden Markt zu schlendern - denn gerade zu dieser Stunde entfaltet er durch seine bunten Lichterilluminationen einen romantischen Glanz.



Krippenkunst aus aller Welt

Neben dem leuchtenden Nostalgiekarussell am Rathauseingang sorgt auch die große Krippe der Marktkaufleute für Begeisterung. Das Schmuckstück ist Teil des Bamberger Krippenwegs und hat unter den Zweigen des großen Weihnachtsbaums einen sicheren Platz gefunden. Apropos Krippe: Auch dieses Jahr haben die Bamberger Krippenfreunde e.V. mit ihren Exponaten liebevoll die Schaukästen der Türme ausgestattet, welche am Eingang zu bestaunen sind. In den Krippenpavillons im Zentrum des Marktes stellen junge Nachwuchskrippenbauer ihre Werke aus - und wem das noch nicht genügt: Eine Auswahl an hochwertigen peruanischen Weihnachtskrippen steht neben zahlreichen heimischen Meisterwerken ebenfalls zum Verkauf.



Große Augen bei den Kleinen

Der große Adventskalender ist immer für eine Überraschung gut: An den Türmen, die schon von Weitem den Weg zum Weihnachtsmarkt weisen, öffnet sich nämlich jeden Tag ein Türchen.

Und wer dieses Jahr recht artig war, der sollte sich einen ganz besonderen Termin vormerken: Am 29. November sowie dem 6. und 13. Dezember besucht der Nikolaus der Marktkaufleute gegen 15 Uhr den Maxplatz und bringt für die Kleinen einen großen Sack voller Geschenke mit. Auch die Chance auf ein Foto mit dem Nikolaus besteht, wenn er in seiner Nikolaushütte neben der Großkrippe posiert - also liebe Eltern, Fotoapparat nicht vergessen!



Neu: Shuttlebusse am Sonntag

Die Stadtwerke Bamberg bieten neuerdings an Sonntagen einen Shuttlebus vom PR-Platz Heinrichsdamm sowie vom PR-Platz Kronacherstraße an, der die Fahrgäste zum ZOB an der Promenade bringt. Der Shuttlebus pendelt von 11 bis 20 Uhr alle Viertelstunde.

Laura Krug







Öffnungszeiten

Montag bis Samstag ist der Weihnachtsmarkt von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Aufgepasst: Am Samstag, dem 02. Dezember besteht während der langen Einkaufsnacht die Möglichkeit, den Weihnachtsmarkt ebenfalls bis 0 Uhr nachts zu besuchen.

Während der regulären Öffnungszeiten des Rathauses können Eltern die Wickelstube im Erdgeschoss nutzen.