"Weihnachtseinkäufe in Hallstadts Innenstadt"

Sehr geehrte Kunden von nah und fern,

liebe Mitglieder des Gewerbevereins Hallstadt,



in unserer Innenstadt gibt es ein vielfältiges Angebot an Handel, Handwerk und Dienstleistung. Ohne Hektik, Stress und Parkplatzsuche können Sie hier, nicht nur in der Weihnachtszeit, Ihre Einkäufe und Besorgungen erledigen. Die inhabergeführten Betriebe bestechen durch Kompetenz, persönliche Beratung und hohe Qualität. Seit mehr als 60 Jahren bündelt hierbei der Gewerbeverein Hallstadt die Interessen des Gewerbes im Hallstadter Ortskern und bringt sich mit viel Engagement im sozialen Leben der Stadt ein. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit erfreuen sich die Adventsfenster des Gewerbevereines, der Hallstadter Vereine und weiterer Bürger großer Beliebtheit und bieten Raum für Gespräche und Begegnungen in unserer Innenstadt.



Das Anliegen des Gewerbevereins Hallstadt, die Innenstadt von Hallstadt zu stärken, hat mit Eröffnung der Marktscheune im September weiteren Auftrieb erfahren. Mit unseren Partnern Werner Massak (Frischemarkt Massak mit Bäckerei Loskarn und Metzgerei Fuchs) und dem Ehepaar Heyder (Kulturboden UG), verbessert sich sowohl die fußläufig erreichbare Nahversorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs, als auch das kulturelle Angebot unsere Stadt. Parallel sind die Planungen für das nächste Großbauprojekt, die Neugestaltung und Aufwertung des historischen Marktplatzes, schon vorangeschritten.



Im Namen der Stadt Hallstadt wünsche ich den Mitgliedern des Gewerbevereins Hallstadt und allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hallstadt ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.



Ihr Thomas Söder

Bürgermeister der Stadt Hallstadt