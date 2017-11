Von einfach bis modern

Der Weihnachtsstern darf als Klassiker natürlich auch bei der Gärtnerei Lauk in Kitzingen nicht fehlen - selbstverständlich nicht nur in der Farbe Rot. Das Team der Gärtnerei war in den letzten Tagen besonders tüchtig, um den Kunden bei der Adventsausstellung Gestecke und Kränze in allen Varianten und für jeden Geschmack zu präsentieren. Wer kommt, eine Tasse Glühwein und Gebäck genießt, nimmt so garantiert schon ein bisschen Weihnachten mit nach Hause. Foto: privat

+4 Bilder