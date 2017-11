Von der Natur inspiriert

In diesem Jahr ist die Natur Inspirationsquelle für viele Designs. Eva Olbrich, Leiterin der Messe Christmasworld in Frankfurt am Main erklärt: "Keramiktöpfe und Schalen imitieren die Form von Blättern und Holzmaserungen oder bilden Federn nach. Geweihe werden aus Porzellan oder Silber nachgeformt", zählt die Trendexpertin auf. "Holz wird zu Schalen verarbeitet, zu Übertöpfen, zu Kerzenhaltern."

Vor allem der Stern, seit jeher ein Leitbild für Weihnachten, kommt bei der Dekoration in diesem Jahr stärker zum Einsatz: "Kleine Metallsterne in Kupferfarben oder in Silber, aus feinem Holz oder aus Papier sind ebenso angesagt wie Übertöpfe und Teelichtgläser in Sternform", sagt Olbrich.



Adventskranz aus Blumen oder Zweigen

Traditionell beginnt die Vorweihnachtszeit mit dem ersten Advent, der in diesem Jahr am 3. Dezember gefeiert wird, und dem Adventskranz. Er wird aktuell gerne mit edler Wirkung gefertigt, sagt Olbrich. "Gesehen habe ich zum Beispiel Kränze in Sternform oder geformt aus Blumen, Zweigen, Reisig und Moos. Dekoriert wird mit natürlichen Früchten wie Eicheln, Zapfen, Zweigen."

Ebenso beliebt seien grundsätzlich weiche Materialien wie Filz und Wolle. "Kerzen mit Perloberfläche, mit Schieferoberfläche, in Rindenoptik, auf Hochglanz lackiert oder mit Lederummantelung werten die Kränze in dieser Saison auf."

dpa-mag