Trend 2017: Salbeigrün und Rosé

Die Vorweihnachtszeit ohne Adventskranz? Undenkbar! In der kalten Winterzeit sehnt der Mensch sich nach Licht, Wärme und schönen Dingen, die das Herz erfreuen.

Rechtzeitig vor dem ersten Advent laden die Gärtnereien und Blumengeschäfte im Landkreis zur Adventsausstellung ein. Die neuesten Dekoideen und Trends für die Winterzeit werden vorgestellt. Und was ist nun in der Adventszeit 2017 "in"?



Karin Burger-Zösch von der Blumenmanufaktur Zösch in Sand am Main sieht den Trend vor allem bei den pastelligen Farben. Salbeigrün und Puderrosa sind neben hellen Kugeln groß im Kommen. Naturmaterialien gehören zur Adventszeit dazu, in diesem Jahr sollen die Gestecke und Kränze nicht zu rustikal sein, sondern elegant und zart die Räume schmücken. Während der Adventsausstellung, die bei Blumen Zösch am Donnerstag beginnt, dürfen Sie sich auf 10 Prozent Rabatt auf alle Tiziano-Artikel freuen. Am Samstag und Sonntag, 13 bis 14 Uhr, findet eine adventliche Bastelstunde für Kinder statt.



Auch für Anja Sperber von der Gärtnerei Schmitt in Unterpreppach sind Salbeigrün und Rosé in diesem Jahr der absolute Trend. Bei den Kunden gefragt sind aber auch Weiß, Rot und Gold, außerdem Orange, Braun- beziehungsweise Grün-Töne und natürlich Naturmaterialien.



Nancy Wolf von der Blumengärtnerei Bach in Untermerzbach hat ebenfalls festgestellt, dass zarte Rosétöne in diesem Jahr sehr im Kommen sind. Bei Bach setzt man aber vor allem auf die klassischen Weihnachtsfarben: Rot und Gold. Auch Bronze oder klassisches Weiß geht immer. In unserem Landkreis ist laut Nancy Wolf Natürliches in Kombination mit Rot für Adventskränze und Gestecke immer am beliebtesten. Rustikale Rentiere oder edle Engel dienen als nette Dekoration für Haus und Wohnung.



Anita Roth von der Ideen-Gärtnerei Roth in Haßfurt, die den Trend vor allem in der Farbe Rosé, aber auch dem zarten Mintgrün sieht, konzentriert sich in ihrer Ausstellung auf verschiedene Farb- und Stimmungswelten. Neben Floristik findet man hier Handtaschen von Fritzi aus Preußen, handgeschmiedete Gartengeräte von Krumpholz und Kaffee aus Wehners Rösterei in Schweinfurt.



Auch Silvia Jäger von Silvias Blumenladen in Vorbach bei Ebern sieht als Trend die Farben Mintgrün und Rosé. Außerdem sind Weiß und Rot im Advent immer aktuell. Wer Silvia Jägers Ausstellung besucht, darf sich am Sonntag ab circa 13 Uhr auf Pizza aus dem Holzbackofen freuen. Auch Glühwein, Kaffee, Kuchen, Plätzchen und Bratwürste warten auf die Besucher.



Besonders schöne weihnachtliche Dekorations- und Geschenkmöglichkeiten finden Sie beim Glasworkshop in Theres. Glasmeister Olaf Schönherr fertigt die Glasartikel selbst. Filigraner Christbaumschmuck aus Glas für Ihren Weihnachtsbaum ist etwas Besonderes, den so nicht jeder hat. Auch wenn man auf der Suche nach einem speziellen Geschenk ist, wird man hier fündig. Ein Tipp für die Herren: über eine Orchidee mit einem dekorativen Orchideenstab freut sich jede Frau!



Was spätestens beim Weihnachtsfest nicht fehlen darf, ist die Krippe. In der Krippenstube Sand bei Richard Klug und Barbara Dreja finden Sie sicher das Richtige. Neben Krippenställen in verschiedenen Stilen werden auch Figuren und Krippenzubehör angeboten. Und warum eigentlich nicht die Krippe schon in der Vorweihnachtszeit - ohne die Heilige Familie - aufstellen? An den schönen Krippenställen mit Schäfern, Schafen, Ochs und Esel kann man sich auch jetzt schon freuen!



Wer nach dem Besuch der Adventsausstellungen am Wochenende dann so richtig in vorweihnachtlicher Stimmung ist, sollte nicht versäumen, den Weiki-Hof in Zell am Ebersberg zu besuchen, denn ein Fest der Sinne steht auf dem Programm. Kosten Sie an den 16. Probiertagen von den Apfel- und Birnensorten und stöbern Sie in der Weihnachtsausstellung im Hofladen. Hier findet man schmackhafte Geschenke für Nikolaus oder Weihnachten. Musikalisch umrahmt werden die Probiertage am Samstag ab 16 Uhr von Jazz Colors Bamberg, am Sonntag ab 15 Uhr von den Zeller Musikanten. Neben Winzerflammkuchen, Kartoffelschmankerln, Hutzelbrot und Bratapfelpunsch kann man weitere Spezialitäten genießen.

Verena Bühl