Nikolausmarkt Nordhalben

Am zweiten Adventswochenende öffnet die Nordwaldhalle traditionell die Tore für ihren vorweihnachtlichen "Markt mit Atmosphäre", einem der attraktivsten in der Region. Bereits zum 20. Mal lädt die Marktgemeinde unter Federführung von DAS KLÖPPELMUSEUM und Mithilfe des Klöppelschulfördervereins in ihr gemütlich warmes und schön geschmücktes Haus ein. Wie immer dürfen sich die Gäste über ausschließlich hochwertige und typische Erzeugnisse aus dem Frankenwald, dem Thüringer Wald sowie aus dem Vogtland freuen. Es darf probiert werden, einige der Handwerker zeigen auch ihre Fertigkeiten. Heuer sind auch neue Fieranten eingeladen. Am Sonntag findet vor der Halle ein Christbaumverkauf statt. In der Caféteria können sich die Gäste entspannen und die leckeren selbst gebackenen Kuchen und Torten genießen. Verführerisch duftet der Spezial-Glühwein, die Schänke ist ebenfalls geöffnet, dazu gibt es Leckeres vom Bratwurst-Grill. Die kleinen Besucher werden auf Wunsch vom Kindergartenpersonal betreut, verschiedene Spiel- und Bastelecken stehen zur Verfügung.



Der Nikolaus kommt

An beiden Tagen kommt gegen 15 Uhr der Nikolaus mit seinem Gabensack für die Jüngsten. Der Posaunenchor Heinersberg und die Musikkapelle Nordhalben spielen auf der Empore besinnliche und beschwingte Weisen. Rund um die Nordwaldhalle sind ausreichend kostenlose Parkplätze vorhanden. Für den Nordhalbener Nikolausmarkt, der an beiden Tagen von 12 bis 18 Uhr geöffnet ist, wird ein kleiner Eintritt zur Deckung der Hallenkosten erhoben.

Aber auch nach Torschluss können es sich die Gäste am Samstag weiter gut gehen lassen. Als weiteres Highlight veranstaltet der FC Nordhalben wieder eine Glühweinparty auf dem Vorplatz der Nordwaldhalle. Am Sonntag fährt ab 12 Uhr auch der "Nikolausexpress" der Museumsbahn im Rodachtal, ein Zubringer-Service ab Bahnhof Nordhalben ab 13:40 Uhr ist eingerichtet. Nähere Infos zum Fahrplan unter http://www.rodachtalbahn.de/index.php/fahrplan-tarife/sonderfahrten/nikolausfahrt



Norbert Neugebauer