Lichterglanz Bad Brückenau

Genau richtig an einem trüben Novemberabend steht die Stadt ganz im Zeichen der Traditionsveranstaltung "Bad Brückenau im Lichterglanz". Wer Bad Brückenau im Schein von Kerzen und zartem Licht genießen will, ist am Dienstag, 21. November, in der Ludwigstraße und den angrenzenden Gassen in der Innenstadt genau richtig. Die Geschäfte sind bis 20 Uhr geöffnet.

Vielfältig ist auch in diesem Jahr das Angebot aus allen Bereichen: Bücher, Dekorationsmaterial, Geschenkartikel, Hygieneware, Kosmetik, Mode, Schmuck, Reisen - einfach alles, was das Herz begehrt. Die Aktiven des 1. Bad Brückenauer Karnevalvereins sind vom alten Rathaus zum neuen Rathaus durch die Ludwigstraße unterwegs, um pünktlich um 19.11 Uhr das Rathaus zu stürmen.

Auf dem Marktplatz gibt es leckere Bratwurst. Ja, die Gastronomie ist gut vorbereitet, um den Gaumen der Gäste zu erfreuen.

Die Veranstalter wissen natürlich nicht, wie das Wetter wirklich wird, aber Glühwein wird auf jeden Fall im Angebot sein.