Überall funkelt es. Die Lichterketten brennen, es duftet nach Glühwein und Lebkuchen und der Anblick von hübsch geschmückten Schaufenstern und Häusern versetzt jedermann in Weihnachtsstimmung.

Wer für sein eigenes Zuhause noch die gewisse Deko sucht - oder individuelle Geschenkideen liebt - der wird derzeit auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten und Adventsausstellungen in der Region fündig. Viel Kunsthandwerk wird dort angeboten - und natürlich Genuss in allen Facetten.



Besondere Weinpräsente

Die Vinothek Divino Nordheim und DIVINO Zehnthof laden jetzt am Wochenende, 25. und 26. November, zum Weihnachtsmarkt ein. Besucher können in Ruhe nach Weinpräsenten Ausschau halten und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm genießen. Den stimmungsvollen Bummel durch die Vinothek und den Winzerinnenhof runden weihnachtliche Accessoires, eine Krippenausstellung, eine Schnapsbrennerei live und eine Präsente-Basar mit geschmackvollen Geschenken für den Weihnachtstisch ab.

Auch der Nikolaus wird die Kinder wieder besuchen. Erwärmen können die Besucher sich an fränkischen Glühweinen - rot und weiß! - nach altem Hausrezept.

red