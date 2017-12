5x2 Tickets für das Galakonzert mit 3 Tenören in der Konzerthalle in Bamberg

Am Freitag, 5.1.2018 um 19.30 Uhr veranstaltet der Wirtschaftsclub Bamberg in der Konzerthalle in Bamberg wieder ein Galakonzert mit 3 internationalen Tenören: Martin Fösel, gebürtiger Bamberger, Pieter Roux, in Südafrika geboren und Iago Ramos aus Brasilien! Nach den großen Erfolgen der ersten beiden Galakonzerte in den vergangenen Jahren und der immensen Nachfrage wird das Galakonzert mit dem Titel „Weihnachtlicher Neujahrsgruß“ diesmal im großen Keilberth-Saal der Konzerthalle stattfinden.

Alle drei Außnahmesänger sind mit großem Erfolg seit etlichen Jahren auf verschiedenen Opern-und Konzertbühnen Europas und der Welt tätig. Begleitet werden Sie am Flügel wieder von Beate Roux, ebenfalls gebürtige Bambergerin, eine hervorragende Pianistin und international sehr gefragte Begleiterin. Patrick L. Schmitz wird diesmal das Programm als Rezitator bereichern und der in Bamberg und darüber hinaus sehr bekannte Mischa Salzmann von Radio Bamberg wird als Conférencier durch das Programm führen.

Weitere Infos gibt es unter: https://www.kartenkiosk-bamberg.de/events/Galakonzert

