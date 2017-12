Fränkische Weihnacht Bad Rodach

Am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, wird die Kurstadt Bad Rodach wieder in einen weihnachtlichen Zauber gehüllt. Die Fränkische Weihnacht hält Einzug in die fränkische Fachwerkkulisse und präsentiert eine Vielzahl von Attraktionen auf dem festlich geschmückten Markt- und Schlossplatz. In festlich geschmückten Hütten und Buden wird Weihnachtliches von kunstvoll hergestelltem Baumschmuck bis hin zu fränkischen Spezialitäten feilgeboten.

Die diesjährige Eröffnung findet mit dem ökumenischen Gottesdienst um 11 Uhr in der Johanniskirche statt. Auf der großen Bühne vor dem Rathaus gibt es ab 12 Uhr ein festliches und stimmungsvolles Musik- und Unterhaltungsprogramm mit Chören und Ensembles aus Bad Rodach und Umgebung, die mit weihnachtlichen Weisen und Tänzen für eine gelungene Einstimmung auf das Weihnachtsfest sorgen. Auch der Rodacher Nachtwächter meldet sich aus der Winterpause mit einem weihnachtlichen Auftritt.



Christkind und Nikolaus kommen zu Besuch

In mehreren öffentlichen Gebäuden finden begleitende Veranstaltungen statt. So ist im "Haus des Gastes", dem historischen fürstlichen Jagdschloss, das Heimatmuseum geöffnet und im Jugendzentrum am Schlossplatz gibt es verschiedene Angebote für Kinder.

Die kleinen Besucher dürfen sich auch auf ein eigenes Kinderprogramm mit Musik-, Tanz- und Balletteinlagen freuen, welches um 15 Uhr in der Gerold- Strobel-Halle beginnt.

Mit Spannung wird dann der Nikolaus erwartet, der vor dem Haus des Gastes kleine Geschenke verteilt. Unbestrittener Höhepunkt der "Fränkischen Weihnacht" ist am späteren Nachmittag die Feierstunde auf der Bühne mit dem Auftritt von Christkind und Nikolaus.

In Bad Rodach können die Besucher bei Glühwein- und Plätzchenduft durch lauschige Plätze bummeln und auf dem "Weg der Lichter" durch den Park der Generationen schlendern, um die winterliche Landschaft zu genießen.

Bereits am Vorabend, 16. Dezember, um 19 Uhr, findet in der Johanniskirche zur Einstimmung auf die Fränkische Weihnacht gemeinsam mit dem "Vokalensemble" ein besinnliches Konzert statt.