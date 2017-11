Dekoration passend zum Fest

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt: Wer kennt ihn nicht, den Reim aus der Kindheit, mit dem die Vorfreude auf Weihnachten mit jeder Kerze stieg, die angezündet wurde. Die vorweihnachtliche Kerze zum 1. Advent wird in diesem Jahr vergleichsweise spät angezündet. Dennoch, was liegt näher als das eigene Heim passend zum Fest zu dekorieren. Erste Adresse sind die Einzelhändler im Landkreis Höchstadt. Neben den Gärtnereien und Floristen bieten auch verschiedene Geschäfte eine breite Palette von dem an, was zu einem stimmungsvollen Advent gehört. Viele von ihnen haben dazu eine eigene Adventsausstellung eingerichtet. Ein Kranz mit Kerzen oder eine schöne Dekoration gehören für viele Menschen zur Adventszeit einfach dazu. Neben den traditionellen Weihnachtsfarben wie Grün, Rot und Gold gibt es auch heuer wieder neue Trends. Vintage beispielsweise oder der als Skandi-Stil bekannte Trend unserer nordischen Nachbarn sowie sogenanntes Bauernsilber. Vieles lässt sich mit Dingen aus den Vorjahren hervorragend kombinieren. Wer mit dem Gedanken spielt, einmal seine Räume völlig neu zu dekorieren, auch der wird bei den Adventsausstellungen der Höchstädter Einzelhändler fündig. Eine gute Beratung gibt es noch obendrauf.



Beliebter Brauch

Pünktlich zum 1. Advent wird am Adventskranz die erste Kerze angezündet. Für viele Menschen ein Brauch, der untrennbar mit der Vorfreude auf das Christfest verbunden ist. Dabei ist dieser noch gar nicht so alt. Der erste Adventkranz in Deutschland wurde von Johann Hinrich Mitte des 19. Jahrhunderts in einem Hamburger Waisenhaus aufgestellt. Damals noch mit 24 Kerzen, davon symbolisierten vier große, weiße Kerzen die Sonntage bis zum Fest. Jeden Tag wurde von den Kindern eine Kerze angezündet und am Heiligen Abend brannten alle Kerzen. Mit nur vier Kerzen verbreitete sich der Brauch schnell in ganz Deutschland und ist auch heute noch hochaktuell. Eine große Auswahl an Adventskränzen - von der traditionellen Variante bis hin zur modernen Art - ist bei den Adventsausstellungen zu finden.

Dabei gilt zu bedenken, dass in diesem Jahr der 4. Advent und Heiligabend auf einen Tag fallen. Will heißen, dass am 24. Dezember alle Geschenke bereits unter dem geschmückten Baum liegen müssen.

Auch dafür sind die Höchstädter Einzelhändler eine gute Adresse. Und manches, was als weihnachtliche Deko angeschafft wurde, erfreut auch übers Jahr das Herz.

red/gst