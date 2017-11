Adventsmarkt Seßlach

Gemütlich durch die Seßlacher Altstadt schlendern und dabei ganz entspannt und ohne Weihnachtsstress Geschenke aussuchen: Das ist auf dem Seßlacher Adventsmarkt am 2. und 3. Dezember möglich. Über 60 Aussteller präsentieren edle, besondere Dinge wie Mode, Schmuck, Geschenke, Weihnachtsartikel, Antiquitäten, Kunsthandwerk, Kulinarisches und mehr. In Seßlach kann man genießen und ohne Weihnachtsstress in Ruhe Geschenke aussuchen. Die Marktstände sind bunt geschmückt, denn die schönsten werden von einer Jury ausgezeichnet und bekommen eine kleine Aufmerksamkeit vom Verein Tourismus Stadt Seßlach. Die Marktstände sind am Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 3. Dezember, von 12 bis 19 Uhr, geöffnet.



Gute Unterhaltung für die Kinder

Auch für die Unterhaltung der Kinder ist mit einem weihnachtlichen Programm, an beiden Tagen von 14 bis 17.30 Uhr im Rathaus, wieder bestens gesorgt. Das "Seßlacher Kasperle" spielt jeweils um 15.30 Uhr und eine Stunde später, um 16.30 Uhr, hält der Nikolaus im Rathaus Sprechstunde. Eines der Highlights an beiden Tagen ist der Besuch des Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht: jeweils ab 17.30 Uhr werden Geschenke an die Kinder verteilt.



Eröffnung am Samstag

Besinnlich wird es am Samstag, 2. Dezember, um 15.30 Uhr, bei der Liturgischen Einführung in den Advent durch die Seßlacher Stadtpfarrer. Anschließend findet in der Stadtpfarrkirche das Eröffnungskonzert mit dem Vocalensemble Coburg statt. Um 17.15 Uhr wird der Adventsmarkt dann mit einer Ansprache von Bürgermeister Martin Mittag offiziell eröffnet, bevor das Seßlacher Christkind mit den Engelchen auftritt.

Auch am Sonntag. 3. Dezember, ist wieder ein umfangreiches Programm geplant. Um 11 Uhr lockt die Matinee des Bildungsinstituts für Musik und Musiktheater in den Kultursaal. Die Kleinen können von 14 bis 15.30 Uhr einen Teddybären basteln. Geeignet ist der Kurs für Kinder ab drei Jahren, die Teilnahme kostet 10 Euro pro Kind. Anmeldung unter Telefon 09569/922540 oder per E-Mail an carolin.franz@sesslach.de. Auch musikalisch werden die Gäste am Sonntag in Seßlach gut unterhalten. Um 15 Uhr ertönen Adventsklänge der Blaskapelle Oberelldorf, um 15.45 Uhr spielt der Posaunenchor Heilgersdorf Weihnachtsweisen, ab circa 16.15 Uhr folgt ein Auftritt der Autenhausener Musikanten und ab 17 Uhr unterhält die Stadtkapelle Seßlach die Besucher.

lif