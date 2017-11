Adventskalender Gewinnspiel 01. Dezember

Bereits seit 1952 ist Hampel das führende Wäschefachgeschäft für die ganze Familie in Bamberg und Umgebung. Das inhabergeführte Unternehmen hat sich stetig weiterentwickelt, Sortimente umgestellt und führt heute ein umfassendes Angebot der führenden Wäschemarken.

Sie finden uns direkt am ZOB in Bamberg. Wie bieten Ihnen neben einem umfangreichen Sortiment an Dessous eine große Auswahl an exklusiver Wäsche und Nachtwäsche für Sie und Ihn, sowie die neuesten Homewear-Trends.

Unser Team steht für freundliche, kompetente, typgerechte und gerne auch sehr ausführliche Beratung. Überzeugen Sie sich selbst!

Ihr Fachgeschäft im Herzen der Stadt mit Service und Beratung

Dessous – Wäsche für Sie & Ihn

Home-Loungeware – Bademäntel – Bademode - Berufsmode

So einfach können Sie gewinnen:

Nennen Sie uns den Firmennamen des abgebildeten Werbepartners im tagesaktuellen Adventsfenster, danach Ihren Namen und Ihre Adresse.

Der Tagesgewinner wird aus allen Teilnehmern gezogen. Der Anruf kostet 0,50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Handykosten können abweichen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmemöglichkeit nur am jeweiligen Gewinnspieltag.

Die Auslosung findet täglich (außer Sonntag) statt.

Gewinnspiel-Hotline: 01378-420 362