Adventskalender Gewinnspiel 23. Dezember

Lebkuchen mit 125 Jahren Tradition

Die Feinbäckerei Feyler ist Deutschlands älteste noch in Familienbesitz befindliche Lebkuchenmanufaktur. Hier werden seit 125 Jahren und in mittlerweile 4. Generation rund ums Jahr beste Oblatenlebkuchen in handwerklicher Qualität produziert. Und das nach den traditionellen Lebkuchenrezepten von Bäckermeister Wilhelm Feyler, dem Urgroßvater des heutigen Konditormeisters Peter Feyler. Beste frische Zutaten, besondere Gewürzmischungen und höchste Handwerkskunst bürgen für die herausragende Qualität unserer süßen Spezialitäten.

Neben klassischen Elisenlebkuchen, feinen Meister- und saftigen Haselnusslebkuchen gehört dazu auch eine weit über die regionalen Grenzen hinaus bekannte Coburger Spezialität: Die Coburger Schmätzchen.

Daneben ergänzen regelmäßig neue Kreationen unser Sortiment: Auch vegane und glutenfreie Lebkuchen, Vollkornlebkuchen sowie zahlreiche weitere Spezialitäten vom Baumkuchen über zarte Butterstollen und Pralinen bis hin zu köstlichen Konfitüren und Likören erhalten Sie in unseren historischen Coburger Caféräumen und in unserem Onlineshop.



www.feyler-lebkuchen.de



Telefon 09561/80480, Rosengasse 6-8, Coburg

So einfach können Sie gewinnen:

Nennen Sie uns den Firmennamen des abgebildeten Werbepartners im tagesaktuellen Adventsfenster, danach Ihren Namen und Ihre Adresse.

Der Tagesgewinner wird aus allen Teilnehmern gezogen. Der Anruf kostet 0,50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Handykosten können abweichen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmemöglichkeit nur am jeweiligen Gewinnspieltag.

Die Auslosung findet täglich (außer Sonntag) statt.

Gewinnspiel-Hotline: 01378-420 362