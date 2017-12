Adventskalender Gewinnspiel 20. Dezember

Was ist ein Live ESCAPE-THE-ROOM-SPIEL?

2 bis 6 Bekannte, Freunde oder Kollegen werden in einen speziell präparierten Raum gesperrt und haben genau eine Stunde Zeit, sich aus diesem Raum zu befreien.Dies geschieht meist durch das Lösen von verketteten Rätseln, an deren Ende der Schlüssel zur Ausgangstüre steht. Gelingt es, die Türe rechtzeitig zu öffnen, gilt das Spiel als gewonnen. Dabei haben die Spielräume jeweils ein bestimmtes Motto, das sich in der Dekoration und der Art der Rätsel widerspiegelt – von lustig-albern bis hin zu gruselig-mysteryartig.

So einfach können Sie gewinnen:

Nennen Sie uns den Firmennamen des abgebildeten Werbepartners im tagesaktuellen Adventsfenster, danach Ihren Namen und Ihre Adresse.

Der Tagesgewinner wird aus allen Teilnehmern gezogen. Der Anruf kostet 0,50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Handykosten können abweichen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmemöglichkeit nur am jeweiligen Gewinnspieltag.

Die Auslosung findet täglich (außer Sonntag) statt.

Gewinnspiel-Hotline: 01378-420 362