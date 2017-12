Adventskalender Gewinnspiel 19. Dezember

In unserer Filiale in Bamberg erwartet Sie ein sehr umfängliches Portfolio an Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema Reifen, Felgen und Autoservice. Unsere Fachkräfte vor Ort legen besonderen Wert auf sehr kundenorientierten Service und professionelle Dienstleistungen.

Gerne informieren wir Sie auch gerne persönlich in unserer Filiale vor Ort über nachstehend angebotene Kfz-Service Leistungen. Besuchen Sie uns - wir freuen uns auf Sie.

So einfach können Sie gewinnen:

Nennen Sie uns den Firmennamen des abgebildeten Werbepartners im tagesaktuellen Adventsfenster, danach Ihren Namen und Ihre Adresse.

Der Tagesgewinner wird aus allen Teilnehmern gezogen. Der Anruf kostet 0,50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Handykosten können abweichen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmemöglichkeit nur am jeweiligen Gewinnspieltag.

Die Auslosung findet täglich (außer Sonntag) statt.

Gewinnspiel-Hotline: 01378-420 362